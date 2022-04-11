Поисковые работы на месте взрыва газа в подмосковном Ступино завершили
Поисковые работы на месте взрыва газа в подмосковном Ступино завершили
© МЧС РФ МЧС России по Московской областиЖилой дом в Подмосковном Ступино, где произошел взрыв бытового газа
© МЧС РФ МЧС России по Московской области
Жилой дом в Подмосковном Ступино, где произошел взрыв бытового газа
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Поисковые работы на месте взрыва бытового газа в подмосковном Ступино завершены, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
В понедельник произошел взрыв бытового газа в пятиэтажке Ступино.
"В 17.57 поисковые работы завершены, в результате взрыва пострадали 26 человек, из них шестеро погибли и шестеро госпитализированы. Продолжаются работы по разбору конструкции здания", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в гостинице "Центральная" размещен 31 человек, среди них 10 детей. В пункте временного размещения на базе Дома культуры размещены 15 человек. На месте работает мобильный диагностический комплекс "Струна". К ликвидации последствий привлечены более 260 человек и 64 единицы техники.
По данным МЧС, из-за взрыва газа на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем - перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна.