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Поисковые работы на месте взрыва газа в подмосковном Ступино завершили - РИА Новости, 11.04.2022
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Поисковые работы на месте взрыва газа в подмосковном Ступино завершили
Поисковые работы на месте взрыва газа в подмосковном Ступино завершили - РИА Новости, 11.04.2022
Поисковые работы на месте взрыва газа в подмосковном Ступино завершили
Поисковые работы на месте взрыва бытового газа в подмосковном Ступино завершены, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T21:34
2022-04-11T21:34
происшествия
ступино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме в ступино
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Поисковые работы на месте взрыва бытового газа в подмосковном Ступино завершены, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.В понедельник произошел взрыв бытового газа в пятиэтажке Ступино.Он добавил, что в гостинице "Центральная" размещен 31 человек, среди них 10 детей. В пункте временного размещения на базе Дома культуры размещены 15 человек. На месте работает мобильный диагностический комплекс "Струна". К ликвидации последствий привлечены более 260 человек и 64 единицы техники.По данным МЧС, из-за взрыва газа на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем - перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна.
https://realty.ria.ru/20220411/stupino-1782963801.html
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происшествия, ступино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ступино
21:34 11.04.2022
 
Поисковые работы на месте взрыва газа в подмосковном Ступино завершили

Поисковые работы на месте взрыва газа в подмосковном Ступино завершили

© МЧС РФ МЧС России по Московской областиЖилой дом в Подмосковном Ступино, где произошел взрыв бытового газа
Жилой дом в Подмосковном Ступино, где произошел взрыв бытового газа - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© МЧС РФ МЧС России по Московской области
Жилой дом в Подмосковном Ступино, где произошел взрыв бытового газа
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Поисковые работы на месте взрыва бытового газа в подмосковном Ступино завершены, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
В понедельник произошел взрыв бытового газа в пятиэтажке Ступино.
"В 17.57 поисковые работы завершены, в результате взрыва пострадали 26 человек, из них шестеро погибли и шестеро госпитализированы. Продолжаются работы по разбору конструкции здания", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в гостинице "Центральная" размещен 31 человек, среди них 10 детей. В пункте временного размещения на базе Дома культуры размещены 15 человек. На месте работает мобильный диагностический комплекс "Струна". К ликвидации последствий привлечены более 260 человек и 64 единицы техники.
По данным МЧС, из-за взрыва газа на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем - перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна.
Сотрудники Мособлпожспаса у жилого дома в Ступино, в котором произошел взрыв бытового газа - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 17:53
В Ступино оценят, насколько жилой дом прочен после взрыва газа
 
ПроисшествияСтупиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в жилом доме в Ступино
 
 
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