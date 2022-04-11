https://ria.ru/20220411/stupino-1782999684.html

Поисковые работы на месте взрыва газа в подмосковном Ступино завершили

Поисковые работы на месте взрыва газа в подмосковном Ступино завершили - РИА Новости, 11.04.2022

Поисковые работы на месте взрыва газа в подмосковном Ступино завершили

Поисковые работы на месте взрыва бытового газа в подмосковном Ступино завершены, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T21:34

2022-04-11T21:34

2022-04-11T21:34

происшествия

ступино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме в ступино

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Поисковые работы на месте взрыва бытового газа в подмосковном Ступино завершены, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.В понедельник произошел взрыв бытового газа в пятиэтажке Ступино.Он добавил, что в гостинице "Центральная" размещен 31 человек, среди них 10 детей. В пункте временного размещения на базе Дома культуры размещены 15 человек. На месте работает мобильный диагностический комплекс "Струна". К ликвидации последствий привлечены более 260 человек и 64 единицы техники.По данным МЧС, из-за взрыва газа на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем - перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна.

https://realty.ria.ru/20220411/stupino-1782963801.html

ступино

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, ступино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ступино