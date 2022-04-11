https://ria.ru/20220411/spetsoperatsiya-1782854731.html

Российские военные уничтожили 129 украинских самолетов и 99 вертолетов

Российские военные уничтожили 129 украинских самолетов и 99 вертолетов - РИА Новости, 11.04.2022

Российские военные уничтожили 129 украинских самолетов и 99 вертолетов

С начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 129 самолетов и 99 вертолетов, а также 243 зенитных ракетных комплекса, заявил на... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:27

2022-04-11T10:27

2022-04-11T10:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778323905_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_48a46db3a4f4cba7f9a43d26dae9af7c.jpg

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. С начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 129 самолетов и 99 вертолетов, а также 243 зенитных ракетных комплекса, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 129 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, "Бук-М1", "Оса АКМ", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 441 беспилотник, 2079 танков и других боевых бронемашин, 239 установок реактивных систем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии и минометов, больше двух тысяч специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков