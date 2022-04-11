https://ria.ru/20220411/spetsoperatsiya-1782854731.html
Российские военные уничтожили 129 украинских самолетов и 99 вертолетов
Российские военные уничтожили 129 украинских самолетов и 99 вертолетов - РИА Новости, 11.04.2022
Российские военные уничтожили 129 украинских самолетов и 99 вертолетов
С начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 129 самолетов и 99 вертолетов, а также 243 зенитных ракетных комплекса, заявил на... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:27
2022-04-11T10:27
2022-04-11T10:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. С начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 129 самолетов и 99 вертолетов, а также 243 зенитных ракетных комплекса, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 129 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, "Бук-М1", "Оса АКМ", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 441 беспилотник, 2079 танков и других боевых бронемашин, 239 установок реактивных систем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии и минометов, больше двух тысяч специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
Российские военные уничтожили 129 украинских самолетов и 99 вертолетов
ВС России за время спецоперации уничтожили 129 украинских самолетов и 99 вертолетов