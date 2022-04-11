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Кевин Спейси попросил отклонить иск против него о харрасменте
Кевин Спейси попросил отклонить иск против него о харрасменте - РИА Новости, 11.04.2022
Кевин Спейси попросил отклонить иск против него о харрасменте
Кевин Спейси попросил отклонить иск Энтони Рэппа, обвинившего его в харрасменте, сообщает Associated Press. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T15:15
2022-04-11T15:15
2022-04-11T15:15
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Кевин Спейси попросил отклонить иск Энтони Рэппа, обвинившего его в харрасменте, сообщает Associated Press. По словам Рэппа, инцидент произошел в 1986 году на вечеринке в манхэттенсом доме Спейси. Актер схватил его за ягодицы и повалил на кровать. Однако Рэппу удалось сбежать. Тогда ему было 14 лет, а его предполагаемому обидчику 26. Адвокаты Спейси заявляют, что, по законам Нью-Йорка, произошедшее не может квалифицироваться как сексуальное насилие, так как рука Спейси задела только ягодицы младшего коллеги, когда он поднял его на руки. Защита утверждает, что Рэпп не сопротивлялся, а сам контакт длился менее 30 секунд. Адвокаты настаивают на том, что нет никаких доказательств, которые бы позволили предположить, что артист прикоснулся к Рэппу с целью сексуального удовлетворения, унижения или оскорбления. Представители Спейси также передают, что актер "категорически отрицает" все, что описал истец. Впервые Рэпп публично заявил о домогательствах Спейси в 2017 году. Тогда голливудская звезда утверждал, что не помнит эту встречу, но извинился.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды
Кевин Спейси попросил отклонить иск против него о харрасменте
Актер Кевин Спейси попросил отклонить иск Энтони Рэппа, обвинившего его в харрасменте
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Кевин Спейси попросил отклонить иск Энтони Рэппа, обвинившего его в харрасменте, сообщает
Associated Press.
По словам Рэппа, инцидент произошел в 1986 году на вечеринке в манхэттенсом доме Спейси. Актер схватил его за ягодицы и повалил на кровать. Однако Рэппу удалось сбежать. Тогда ему было 14 лет, а его предполагаемому обидчику 26.
Адвокаты Спейси заявляют, что, по законам Нью-Йорка, произошедшее не может квалифицироваться как сексуальное насилие, так как рука Спейси задела только ягодицы младшего коллеги, когда он поднял его на руки. Защита утверждает, что Рэпп не сопротивлялся, а сам контакт длился менее 30 секунд.
Адвокаты настаивают на том, что нет никаких доказательств, которые бы позволили предположить, что артист прикоснулся к Рэппу с целью сексуального удовлетворения, унижения или оскорбления. Представители Спейси также передают, что актер "категорически отрицает" все, что описал истец.
Впервые Рэпп публично заявил о домогательствах Спейси в 2017 году. Тогда голливудская звезда утверждал, что не помнит эту встречу, но извинился.