https://ria.ru/20220411/sotrudnichestvo-1782827856.html

Рогозин: "Роскосмос" доложит Путину позицию по сотрудничеству на МКС

Рогозин: "Роскосмос" доложит Путину позицию по сотрудничеству на МКС - РИА Новости, 11.04.2022

Рогозин: "Роскосмос" доложит Путину позицию по сотрудничеству на МКС

"Роскосмос" уже в ближайшее время доложит президенту РФ Владимиру Путину свою позицию о том, стоит ли продолжать сотрудничать с партнерами по Международной... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T03:08

2022-04-11T03:08

2022-04-11T03:08

космос - риа наука

сша

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евросоюз

россия

российские космические системы

наса

центр управления полетами

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. "Роскосмос" уже в ближайшее время доложит президенту РФ Владимиру Путину свою позицию о том, стоит ли продолжать сотрудничать с партнерами по Международной космической станции, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Он напомнил, что "Роскосмос" обратился к НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам с требованием принять меры, чтобы отменить санкции, введенные США, Канадой и странами Евросоюза в отношении российских предприятий РКЦ "Прогресс", "Российские космические системы" и головного института ЦНИИмаш. Гендиректор госкорпорации отметил, что в состав последнего входит Центр управления полетами, и без этих трех организаций невозможно обсуждать безопасную эксплуатацию МКС.Ранее Рогозин сообщил, что, исходя из полученных ответов, партнеры не собираются отменять санкции. В то же время, по его словам, нормальные отношения возможны только при полной отмене санкций.

https://ria.ru/20220408/nasa-1782574775.html

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космос - риа наука, сша, канада, евросоюз, россия, российские космические системы , наса, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), санкции в отношении россии