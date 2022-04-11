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Рогозин: "Роскосмос" доложит Путину позицию по сотрудничеству на МКС
Рогозин: "Роскосмос" доложит Путину позицию по сотрудничеству на МКС - РИА Новости, 11.04.2022
Рогозин: "Роскосмос" доложит Путину позицию по сотрудничеству на МКС
"Роскосмос" уже в ближайшее время доложит президенту РФ Владимиру Путину свою позицию о том, стоит ли продолжать сотрудничать с партнерами по Международной... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T03:08
2022-04-11T03:08
2022-04-11T03:08
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. "Роскосмос" уже в ближайшее время доложит президенту РФ Владимиру Путину свою позицию о том, стоит ли продолжать сотрудничать с партнерами по Международной космической станции, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Он напомнил, что "Роскосмос" обратился к НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам с требованием принять меры, чтобы отменить санкции, введенные США, Канадой и странами Евросоюза в отношении российских предприятий РКЦ "Прогресс", "Российские космические системы" и головного института ЦНИИмаш. Гендиректор госкорпорации отметил, что в состав последнего входит Центр управления полетами, и без этих трех организаций невозможно обсуждать безопасную эксплуатацию МКС.Ранее Рогозин сообщил, что, исходя из полученных ответов, партнеры не собираются отменять санкции. В то же время, по его словам, нормальные отношения возможны только при полной отмене санкций.
https://ria.ru/20220408/nasa-1782574775.html
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космос - риа наука, сша, канада, евросоюз, россия, российские космические системы , наса, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), санкции в отношении россии
Рогозин: "Роскосмос" доложит Путину позицию по сотрудничеству на МКС
Рогозин: "Роскосмос" в ближайшее время доложит Путину позицию по сотрудничеству на МКС