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Россия будет защищать соотечественников за рубежом, заверил Лавров - РИА Новости, 11.04.2022
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Россия будет защищать соотечественников за рубежом, заверил Лавров
Россия будет защищать соотечественников за рубежом, заверил Лавров - РИА Новости, 11.04.2022
Россия будет защищать соотечественников за рубежом, заверил Лавров
Москва на фоне нарастающей русофобии предпримет все необходимые меры для защиты соотечественников за рубежом, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:24
2022-04-11T14:40
сергей лавров
в мире
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва на фоне нарастающей русофобии предпримет все необходимые меры для защиты соотечественников за рубежом, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Скорость, с которой эта русофобская волна была запущена, говорит о том, как написал один из американских исследователей, что латентный расизм никуда из Европы не девался... Русский сейчас - это команда "фас", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24". "Это серьезная вещь и, конечно же, мы будем применять все имеющиеся правовые способы для защиты наших граждан", - добавил он.Министр напомнил, что для этих целей за рубежом работал специальный фонд для защиты прав соотечественников. "Сейчас мы резко увеличиваем его финансирование", - резюмировал Лавров.
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сергей лавров, в мире, россия, санкции в отношении россии
14:24 11.04.2022 (обновлено: 14:40 11.04.2022)
 
Россия будет защищать соотечественников за рубежом, заверил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия примет все меры для защиты соотечественников за рубежом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва на фоне нарастающей русофобии предпримет все необходимые меры для защиты соотечественников за рубежом, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Скорость, с которой эта русофобская волна была запущена, говорит о том, как написал один из американских исследователей, что латентный расизм никуда из Европы не девался... Русский сейчас - это команда "фас", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24". "Это серьезная вещь и, конечно же, мы будем применять все имеющиеся правовые способы для защиты наших граждан", - добавил он.
Министр напомнил, что для этих целей за рубежом работал специальный фонд для защиты прав соотечественников. "Сейчас мы резко увеличиваем его финансирование", - резюмировал Лавров.
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