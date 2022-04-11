https://ria.ru/20220411/sootechestvenniki-1782911532.html
Россия будет защищать соотечественников за рубежом, заверил Лавров
Россия будет защищать соотечественников за рубежом, заверил Лавров - РИА Новости, 11.04.2022
Россия будет защищать соотечественников за рубежом, заверил Лавров
Москва на фоне нарастающей русофобии предпримет все необходимые меры для защиты соотечественников за рубежом, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:24
2022-04-11T14:24
2022-04-11T14:40
сергей лавров
в мире
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва на фоне нарастающей русофобии предпримет все необходимые меры для защиты соотечественников за рубежом, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Скорость, с которой эта русофобская волна была запущена, говорит о том, как написал один из американских исследователей, что латентный расизм никуда из Европы не девался... Русский сейчас - это команда "фас", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24". "Это серьезная вещь и, конечно же, мы будем применять все имеющиеся правовые способы для защиты наших граждан", - добавил он.Министр напомнил, что для этих целей за рубежом работал специальный фонд для защиты прав соотечественников. "Сейчас мы резко увеличиваем его финансирование", - резюмировал Лавров.
https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, в мире, россия, санкции в отношении россии
14:24 11.04.2022 (обновлено: 14:40 11.04.2022)
Россия будет защищать соотечественников за рубежом, заверил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия примет все меры для защиты соотечественников за рубежом
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва на фоне нарастающей русофобии предпримет все необходимые меры для защиты соотечественников за рубежом, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Скорость, с которой эта русофобская волна была запущена, говорит о том, как написал один из американских исследователей, что латентный расизм никуда из Европы не девался... Русский сейчас - это команда "фас", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24". "Это серьезная вещь и, конечно же, мы будем применять все имеющиеся правовые способы для защиты наших граждан", - добавил он.
Министр напомнил, что для этих целей за рубежом работал специальный фонд для защиты прав соотечественников. "Сейчас мы резко увеличиваем его финансирование", - резюмировал Лавров.