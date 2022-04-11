https://ria.ru/20220411/soft-1782952492.html
В ОП предложили разрешить СМИ использовать нелицензионный софт
В ОП предложили разрешить СМИ использовать нелицензионный софт - РИА Новости, 11.04.2022
В ОП предложили разрешить СМИ использовать нелицензионный софт
Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:17
2022-04-11T17:17
2022-04-11T17:17
общество
технологии
общественная палата рф
александр малькевич
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил разрешить СМИ использовать нелицензионное программное обеспечение и также разрешить отчетность по государственным контрактам в электронном виде.В понедельник Малькевич в ОП поднял тему правильного использования нелицензионного софта. Он отметил, что российские СМИ блокируют, везде закрывают на разных площадках, у ряда коллег перестают работать программы, которые используются при телевизионном монтаже."Давайте тогда примем решение, что на период до конца года или посмотрим еще сроки, мы не будем наказывать, а, наоборот, будем поощрять вот это самое программное обеспечение, ПО, нелицензионное, потому что они нам все запрещают, нас гнобят, а мы ведет себя, как порядочные люди в белых перчатках", - сказал Малькевич.По его мнению, очевидно, что сейчас нужно разрешить отчетность по государственным контрактам в электронном виде, "то есть электронный документооборот мог бы сейчас во всех смыслах нас "спасти", добавил Малькевич. Также он отметил, ОП должна вернуться к обсуждению тем, которые неоднократно поднимались о необходимости вернуть рекламу лекарственных препаратов.
https://ria.ru/20220330/po-1780921950.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, общественная палата рф, александр малькевич
В ОП предложили разрешить СМИ использовать нелицензионный софт
Член ОП Малькевич предложил разрешить СМИ использовать нелицензионный софт
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил разрешить СМИ использовать нелицензионное программное обеспечение и также разрешить отчетность по государственным контрактам в электронном виде.
В понедельник Малькевич в ОП поднял тему правильного использования нелицензионного софта. Он отметил, что российские СМИ блокируют, везде закрывают на разных площадках, у ряда коллег перестают работать программы, которые используются при телевизионном монтаже.
"Давайте тогда примем решение, что на период до конца года или посмотрим еще сроки, мы не будем наказывать, а, наоборот, будем поощрять вот это самое программное обеспечение, ПО, нелицензионное, потому что они нам все запрещают, нас гнобят, а мы ведет себя, как порядочные люди в белых перчатках", - сказал Малькевич.
По его мнению, очевидно, что сейчас нужно разрешить отчетность по государственным контрактам в электронном виде, "то есть электронный документооборот мог бы сейчас во всех смыслах нас "спасти", добавил Малькевич. Также он отметил, ОП должна вернуться к обсуждению тем, которые неоднократно поднимались о необходимости вернуть рекламу лекарственных препаратов.