https://ria.ru/20220411/sochi-1782914385.html
В горах Сочи три часа спасали подростка, врезавшегося на ледянке в дерево
В горах Сочи три часа спасали подростка, врезавшегося на ледянке в дерево - РИА Новости, 11.04.2022
В горах Сочи три часа спасали подростка, врезавшегося на ледянке в дерево
Сочинские спасатели в течение трех часов эвакуировали в районе горы Бозтепе подростка, врезавшегося в дерево на ледянке и получившего травму головы, сообщает... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T15:42
2022-04-11T15:42
2022-04-11T15:42
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СОЧИ, 11 апр – РИА Новости. Сочинские спасатели в течение трех часов эвакуировали в районе горы Бозтепе подростка, врезавшегося в дерево на ледянке и получившего травму головы, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда в Сочи.Информация о происшествии поступила к спасателям 10 апреля от друга пострадавшего."Звонивший подросток рассказал, что во время катания на ледянках по снежному склону горы Бозтепе в Лазаревском районе его друг врезался в дерево, в результате чего получил травму головы. Пострадавший жаловался на головную боль, у него появились частичные провалы в памяти", – отмечается в релизе.Спасатели отыскали подростков по GPS-координатам, провели транспортировку, которая длилась три часа из-за сложного горного рельефа, и передали пострадавшего врачам.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ЮРПСО, место, где подросток получил травму, не относится к горнолыжным курортам и зонам, оборудованным для катания. Дети с ледянками взобрались на высоту более 900 метров над уровнем моря без сопровождения взрослых.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, gps, туристы, сочи, краснодарский край
В горах Сочи три часа спасали подростка, врезавшегося на ледянке в дерево
Подросток, катаясь на ледянке в горах Сочи, врезался в дерево, эвакуация заняла три часа
СОЧИ, 11 апр – РИА Новости. Сочинские спасатели в течение трех часов эвакуировали в районе горы Бозтепе подростка, врезавшегося в дерево на ледянке и получившего травму головы, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда в Сочи.
Информация о происшествии поступила к спасателям 10 апреля от друга пострадавшего.
"Звонивший подросток рассказал, что во время катания на ледянках по снежному склону горы Бозтепе в Лазаревском районе его друг врезался в дерево, в результате чего получил травму головы. Пострадавший жаловался на головную боль, у него появились частичные провалы в памяти", – отмечается в релизе.
Спасатели отыскали подростков по GPS-координатам, провели транспортировку, которая длилась три часа из-за сложного горного рельефа, и передали пострадавшего врачам.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ЮРПСО, место, где подросток получил травму, не относится к горнолыжным курортам и зонам, оборудованным для катания. Дети с ледянками взобрались на высоту более 900 метров над уровнем моря без сопровождения взрослых.