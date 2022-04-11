https://ria.ru/20220411/sochi-1782914385.html

В горах Сочи три часа спасали подростка, врезавшегося на ледянке в дерево

В горах Сочи три часа спасали подростка, врезавшегося на ледянке в дерево - РИА Новости, 11.04.2022

В горах Сочи три часа спасали подростка, врезавшегося на ледянке в дерево

Сочинские спасатели в течение трех часов эвакуировали в районе горы Бозтепе подростка, врезавшегося в дерево на ледянке и получившего травму головы, сообщает... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T15:42

2022-04-11T15:42

2022-04-11T15:42

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СОЧИ, 11 апр – РИА Новости. Сочинские спасатели в течение трех часов эвакуировали в районе горы Бозтепе подростка, врезавшегося в дерево на ледянке и получившего травму головы, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда в Сочи.Информация о происшествии поступила к спасателям 10 апреля от друга пострадавшего."Звонивший подросток рассказал, что во время катания на ледянках по снежному склону горы Бозтепе в Лазаревском районе его друг врезался в дерево, в результате чего получил травму головы. Пострадавший жаловался на головную боль, у него появились частичные провалы в памяти", – отмечается в релизе.Спасатели отыскали подростков по GPS-координатам, провели транспортировку, которая длилась три часа из-за сложного горного рельефа, и передали пострадавшего врачам.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ЮРПСО, место, где подросток получил травму, не относится к горнолыжным курортам и зонам, оборудованным для катания. Дети с ледянками взобрались на высоту более 900 метров над уровнем моря без сопровождения взрослых.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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