15:28 11.04.2022 (обновлено: 15:49 11.04.2022)
СК завел два новых уголовных дела после обстрелов ДНР и ЛНР
СК возбудил два новых уголовных дела после массированных обстрелов ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили два новых уголовных дела после массированных обстрелов ДНР и ЛНР, при которых пострадали 32 человека и восемь погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"По фактам обстрелов военнослужащими вооруженных сил Украины и другими украинскими воинскими формированиями населенных пунктов ЛНР и ДНР, приведших к гибели, ранению людей и повреждению инфраструктуры, возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - сказали в ведомстве.
10 апреля, 08:00Запад увидел истинное лицо Украины. И оно ему понравилось
По версии следствия, с 9 по 10 апреля украинские военные и другие украинские воинские формирования обстреляли из тяжелых видов вооружения города Донецк, Мариуполь, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, а также населенные пункты Яковлевка, Владимировка и Павловка в ДНР. В результате обстрелов восемь мирных жителей погибли, 20 человек, в том числе ребенок, получили ранения, отмечает СК, добавляя, что были повреждены дома, здания школы, детсада, газопроводы, а также рельсы железнодорожной станции Ясиноватая.
"В лечебные учреждения ДНР за медпомощью обратились еще 11 мирных жителей, получившие ранения различной степени тяжести в результате обстрелов Мариуполя", - подчеркнули в СК РФ.
Также при аналогичных обстоятельствах украинские силовики с 8 по 10 апреля обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в городах Первомайск, Ирмино, а также в населенном пункте Калиново ЛНР. В результате были повреждены дошкольное учебное заведение и жилые дома. Один мирный житель был ранен.