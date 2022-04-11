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СК завел два новых уголовных дела после обстрелов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 11.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/sk-1782925405.html
СК завел два новых уголовных дела после обстрелов ДНР и ЛНР
СК завел два новых уголовных дела после обстрелов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 11.04.2022
СК завел два новых уголовных дела после обстрелов ДНР и ЛНР
Российские следователи возбудили два новых уголовных дела после массированных обстрелов ДНР и ЛНР, при которых пострадали 32 человека и восемь погибли, сообщили РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T15:28
2022-04-11T15:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
россия
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили два новых уголовных дела после массированных обстрелов ДНР и ЛНР, при которых пострадали 32 человека и восемь погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."По фактам обстрелов военнослужащими вооруженных сил Украины и другими украинскими воинскими формированиями населенных пунктов ЛНР и ДНР, приведших к гибели, ранению людей и повреждению инфраструктуры, возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - сказали в ведомстве.По версии следствия, с 9 по 10 апреля украинские военные и другие украинские воинские формирования обстреляли из тяжелых видов вооружения города Донецк, Мариуполь, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, а также населенные пункты Яковлевка, Владимировка и Павловка в ДНР. В результате обстрелов восемь мирных жителей погибли, 20 человек, в том числе ребенок, получили ранения, отмечает СК, добавляя, что были повреждены дома, здания школы, детсада, газопроводы, а также рельсы железнодорожной станции Ясиноватая."В лечебные учреждения ДНР за медпомощью обратились еще 11 мирных жителей, получившие ранения различной степени тяжести в результате обстрелов Мариуполя", - подчеркнули в СК РФ.Также при аналогичных обстоятельствах украинские силовики с 8 по 10 апреля обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в городах Первомайск, Ирмино, а также в населенном пункте Калиново ЛНР. В результате были повреждены дошкольное учебное заведение и жилые дома. Один мирный житель был ранен.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
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в мире, следственный комитет россии (ск рф), россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс
15:28 11.04.2022 (обновлено: 15:49 11.04.2022)
 
СК завел два новых уголовных дела после обстрелов ДНР и ЛНР

СК возбудил два новых уголовных дела после массированных обстрелов ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили два новых уголовных дела после массированных обстрелов ДНР и ЛНР, при которых пострадали 32 человека и восемь погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"По фактам обстрелов военнослужащими вооруженных сил Украины и другими украинскими воинскими формированиями населенных пунктов ЛНР и ДНР, приведших к гибели, ранению людей и повреждению инфраструктуры, возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - сказали в ведомстве.
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По версии следствия, с 9 по 10 апреля украинские военные и другие украинские воинские формирования обстреляли из тяжелых видов вооружения города Донецк, Мариуполь, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, а также населенные пункты Яковлевка, Владимировка и Павловка в ДНР. В результате обстрелов восемь мирных жителей погибли, 20 человек, в том числе ребенок, получили ранения, отмечает СК, добавляя, что были повреждены дома, здания школы, детсада, газопроводы, а также рельсы железнодорожной станции Ясиноватая.
"В лечебные учреждения ДНР за медпомощью обратились еще 11 мирных жителей, получившие ранения различной степени тяжести в результате обстрелов Мариуполя", - подчеркнули в СК РФ.
Также при аналогичных обстоятельствах украинские силовики с 8 по 10 апреля обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в городах Первомайск, Ирмино, а также в населенном пункте Калиново ЛНР. В результате были повреждены дошкольное учебное заведение и жилые дома. Один мирный житель был ранен.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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