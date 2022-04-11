https://ria.ru/20220411/sk-1782925405.html

СК завел два новых уголовных дела после обстрелов ДНР и ЛНР

СК завел два новых уголовных дела после обстрелов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 11.04.2022

СК завел два новых уголовных дела после обстрелов ДНР и ЛНР

Российские следователи возбудили два новых уголовных дела после массированных обстрелов ДНР и ЛНР, при которых пострадали 32 человека и восемь погибли, сообщили РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T15:28

2022-04-11T15:28

2022-04-11T15:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

россия

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили два новых уголовных дела после массированных обстрелов ДНР и ЛНР, при которых пострадали 32 человека и восемь погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."По фактам обстрелов военнослужащими вооруженных сил Украины и другими украинскими воинскими формированиями населенных пунктов ЛНР и ДНР, приведших к гибели, ранению людей и повреждению инфраструктуры, возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - сказали в ведомстве.По версии следствия, с 9 по 10 апреля украинские военные и другие украинские воинские формирования обстреляли из тяжелых видов вооружения города Донецк, Мариуполь, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, а также населенные пункты Яковлевка, Владимировка и Павловка в ДНР. В результате обстрелов восемь мирных жителей погибли, 20 человек, в том числе ребенок, получили ранения, отмечает СК, добавляя, что были повреждены дома, здания школы, детсада, газопроводы, а также рельсы железнодорожной станции Ясиноватая."В лечебные учреждения ДНР за медпомощью обратились еще 11 мирных жителей, получившие ранения различной степени тяжести в результате обстрелов Мариуполя", - подчеркнули в СК РФ.Также при аналогичных обстоятельствах украинские силовики с 8 по 10 апреля обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в городах Первомайск, Ирмино, а также в населенном пункте Калиново ЛНР. В результате были повреждены дошкольное учебное заведение и жилые дома. Один мирный житель был ранен.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, следственный комитет россии (ск рф), россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс