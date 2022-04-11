https://ria.ru/20220411/shveytsariya-1783004293.html

МИД призвал Швейцарию объективно оперировать фактами после провокаций Киева

МИД призвал Швейцарию объективно оперировать фактами после провокаций Киева - РИА Новости, 11.04.2022

МИД призвал Швейцарию объективно оперировать фактами после провокаций Киева

Москва призвала Швейцарию объективно оперировать фактами, связанными с ситуацией вокруг Бучи и Краматорска, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T22:27

2022-04-11T22:27

2022-04-11T22:27

обострение ситуации в днр и лнр

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россия

краматорск

швейцария

мария захарова

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва призвала Швейцарию объективно оперировать фактами, связанными с ситуацией вокруг Бучи и Краматорска, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам представителя МИД, Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии в своем заявлении 8 апреля по следам очередных варварских преступлений украинского режима в Буче и Краматорске, игнорируя развернутые разъяснения российской стороны, слепо возложил всю ответственность на российскую сторону."Хотелось бы надеяться, что для руководства Швейцарии заверения в незыблемости нейтралитета страны не просто красивые слова. Насколько они искренние, покажут практические шаги Берна. По ним и будем оценивать истинное "качество" нейтрального статуса Швейцарской Конфедерации", - заключили в МИД.

https://ria.ru/20220411/zakharova-1782984407.html

россия

краматорск

швейцария

украина

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Ольга Филиппова

в мире, россия, краматорск, швейцария, мария захарова, украина, ситуация в днр и лнр