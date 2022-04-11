МИД призвал Швейцарию объективно оперировать фактами после провокаций Киева
МИД призвал Швейцарию объективно оперировать фактами после провокаций в Буче и Краматорске
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва призвала Швейцарию объективно оперировать фактами, связанными с ситуацией вокруг Бучи и Краматорска, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам представителя МИД, Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии в своем заявлении 8 апреля по следам очередных варварских преступлений украинского режима в Буче и Краматорске, игнорируя развернутые разъяснения российской стороны, слепо возложил всю ответственность на российскую сторону.
"Самым решительным образом осуждаем подобного рода оценки швейцарской стороны. Настойчиво призываем Берн, пытающийся позиционировать себя в качестве нейтрального и "честного брокера", объективно и добросовестно оперировать фактами", - говорится в заявлении, опубликованном на портале МИД РФ.
"Хотелось бы надеяться, что для руководства Швейцарии заверения в незыблемости нейтралитета страны не просто красивые слова. Насколько они искренние, покажут практические шаги Берна. По ним и будем оценивать истинное "качество" нейтрального статуса Швейцарской Конфедерации", - заключили в МИД.