Рейтинг@Mail.ru
МИД призвал Швейцарию объективно оперировать фактами после провокаций Киева - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/shveytsariya-1783004293.html
МИД призвал Швейцарию объективно оперировать фактами после провокаций Киева
МИД призвал Швейцарию объективно оперировать фактами после провокаций Киева - РИА Новости, 11.04.2022
МИД призвал Швейцарию объективно оперировать фактами после провокаций Киева
Москва призвала Швейцарию объективно оперировать фактами, связанными с ситуацией вокруг Бучи и Краматорска, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T22:27
2022-04-11T22:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
краматорск
швейцария
мария захарова
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096746_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_24dae7b5a5f505660e568d96e1a0c0f3.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва призвала Швейцарию объективно оперировать фактами, связанными с ситуацией вокруг Бучи и Краматорска, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам представителя МИД, Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии в своем заявлении 8 апреля по следам очередных варварских преступлений украинского режима в Буче и Краматорске, игнорируя развернутые разъяснения российской стороны, слепо возложил всю ответственность на российскую сторону."Хотелось бы надеяться, что для руководства Швейцарии заверения в незыблемости нейтралитета страны не просто красивые слова. Насколько они искренние, покажут практические шаги Берна. По ним и будем оценивать истинное "качество" нейтрального статуса Швейцарской Конфедерации", - заключили в МИД.
https://ria.ru/20220411/zakharova-1782984407.html
россия
краматорск
швейцария
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096746_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8218715f4b0a470dcdd1e5aa62eed24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, краматорск, швейцария, мария захарова, украина, ситуация в днр и лнр
22:27 11.04.2022
 
МИД призвал Швейцарию объективно оперировать фактами после провокаций Киева

МИД призвал Швейцарию объективно оперировать фактами после провокаций в Буче и Краматорске

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва призвала Швейцарию объективно оперировать фактами, связанными с ситуацией вокруг Бучи и Краматорска, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам представителя МИД, Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии в своем заявлении 8 апреля по следам очередных варварских преступлений украинского режима в Буче и Краматорске, игнорируя развернутые разъяснения российской стороны, слепо возложил всю ответственность на российскую сторону.
"Самым решительным образом осуждаем подобного рода оценки швейцарской стороны. Настойчиво призываем Берн, пытающийся позиционировать себя в качестве нейтрального и "честного брокера", объективно и добросовестно оперировать фактами", - говорится в заявлении, опубликованном на портале МИД РФ.
"Хотелось бы надеяться, что для руководства Швейцарии заверения в незыблемости нейтралитета страны не просто красивые слова. Насколько они искренние, покажут практические шаги Берна. По ним и будем оценивать истинное "качество" нейтрального статуса Швейцарской Конфедерации", - заключили в МИД.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 19:44
Захарова напомнила главе Швейцарии о бомбежках НАТО по Югославии
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияКраматорскШвейцарияМария ЗахароваУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала