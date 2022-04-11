https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782955757.html

США ввели санкции против экс-премьера Северной Македонии

США ввели санкции против экс-премьера Северной Македонии - РИА Новости, 11.04.2022

США ввели санкции против экс-премьера Северной Македонии

США вводят санкции против бывшего премьер-министра Северной Македонии Николы Груевского, связанной с ним венгерской компании и еще шести физических лиц за... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:27

2022-04-11T17:27

2022-04-11T17:27

в мире

джо байден

сша

босния и герцеговина

северная македония

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ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. США вводят санкции против бывшего премьер-министра Северной Македонии Николы Груевского, связанной с ним венгерской компании и еще шести физических лиц за "дестабилизацию Западных Балкан", сообщило министерство финансов.В санкционный список попали граждане Сербии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины.Основанием для применение к ним санкций стал прошлогодний указ американского президента Джо Байдена о блокировании активов и запрет на въезд в США "отдельным лицам, которые способствуют дестабилизации обстановки на Западных Балканах".Под этим американские власти понимают "угрозы миру, безопасности, стабильности или территориальной целостности" любой части региона, подрыв демократических институтов или процедур, создание помех для имплементации региональных мирных соглашений, потворство серьезным нарушениям прав человека и коррупцию.

https://ria.ru/20220411/ugol-1782916534.html

сша

босния и герцеговина

северная македония

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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Мадина Моргоева

в мире, джо байден, сша, босния и герцеговина, северная македония