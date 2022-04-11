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Эксперт рассказал, как Европа может повлиять на рубль
Эксперт рассказал, как Европа может повлиять на рубль - РИА Новости, 11.04.2022
Эксперт рассказал, как Европа может повлиять на рубль
Новые европейские санкции, о которых стало известно накануне, особого влияния на курс не оказывают, а вот если страны начнут платить за газ в рублях, это будет... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T01:15
2022-04-11T01:15
2022-04-11T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
венгрия
рубль
аяз алиев
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Новые европейские санкции, о которых стало известно накануне, особого влияния на курс не оказывают, а вот если страны начнут платить за газ в рублях, это будет способствовать укреплению, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.Укрепление рубля, которое произошло на минувшей неделе, преимущественно связано с тем, что экспортеров обязали продавать 80 процентов валютной выручки на внешнем рынке, пояснил он.По его словам, чем больше стран выразят согласие платить за газ в рублях, тем сильнее укрепится российская валюта. Пока такое намерение выразила только Венгрия. Остается понять, как технически произойдет переход к новой схеме оплаты, подытожил Алиев
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экономика, россия, венгрия, рубль, аяз алиев
Эксперт рассказал, как Европа может повлиять на рубль
Финансист Алиев: согласие Европы на оплату газа рублями приведет к укреплению нацвалюты РФ