https://ria.ru/20220411/rubezhnoe-1782880570.html

Генпрокуратура Украины заподозрила экс-мэра Рубежного в коллаборационизме

Генпрокуратура Украины заподозрила экс-мэра Рубежного в коллаборационизме - РИА Новости, 11.04.2022

Генпрокуратура Украины заподозрила экс-мэра Рубежного в коллаборационизме

Бывшему мэру Рубежного в Луганской области Украины, за который сейчас идут бои, сообщено о подозрении в коллаборационизме, заявили в офисе генпрокурора Украины. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:23

2022-04-11T12:23

2022-04-11T12:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

рубежное

луганская область

луганская народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779127701_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_ef946371d3c1dc71bedb9edfd6fb5c5b.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Бывшему мэру Рубежного в Луганской области Украины, за который сейчас идут бои, сообщено о подозрении в коллаборационизме, заявили в офисе генпрокурора Украины."Руководитель Луганской областной прокуратуры сообщил о подозрении бывшему мэру г. Рубежное в коллаборационной деятельности (ч. 1, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). По данным следствия, с 18 по 31 марта 2022 года подозреваемый, фактически самоустранившись от исполнения своих полномочий мэра Рубежного, вступил в преступный сговор с оккупационными войсками Российской Федерации и представителями ЛНР. Получив от них предложение возглавить оккупационную власть в Рубежном, в нарушение требований конституции и законов Украины, добровольно согласился на нее", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Отмечается, что он также поддержал спецоперацию РФ. "Кроме того, подозреваемый, находясь в оккупированном российскими войсками и незаконными вооруженными формированиями г. Рубежное, во время личного приема граждан вместе с представителями оккупационных войск и в интервью представителям государства-агрессора публично поддержал решение Российской Федерации от 24 февраля 2022 года о проведении... специальной военной операции", - добавляется в сообщении.В офисе генпрокурора Украины заявили, что бывший мэр "также поддержал действия РФ и незаконные вооруженные формирования ЛНР, направленные на захват территории Украины, а соответственно публично отрицал осуществление вооруженной агрессии против Украины". "Он призвал к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями, оккупационной администрацией РФ под видом построения нового территориального образования, а также непризнанию распространения государственного суверенитета на временно оккупированные территории Украины", - говорится в сообщении. Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве поручено следственному управлению нацполиции в Луганской области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

https://ria.ru/20220409/tsisterna-1782703556.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

рубежное

луганская область

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, рубежное, луганская область, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр