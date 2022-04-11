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Генпрокуратура Украины заподозрила экс-мэра Рубежного в коллаборационизме - РИА Новости, 11.04.2022
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Генпрокуратура Украины заподозрила экс-мэра Рубежного в коллаборационизме
Генпрокуратура Украины заподозрила экс-мэра Рубежного в коллаборационизме - РИА Новости, 11.04.2022
Генпрокуратура Украины заподозрила экс-мэра Рубежного в коллаборационизме
Бывшему мэру Рубежного в Луганской области Украины, за который сейчас идут бои, сообщено о подозрении в коллаборационизме, заявили в офисе генпрокурора Украины. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:23
2022-04-11T12:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
рубежное
луганская область
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Бывшему мэру Рубежного в Луганской области Украины, за который сейчас идут бои, сообщено о подозрении в коллаборационизме, заявили в офисе генпрокурора Украины."Руководитель Луганской областной прокуратуры сообщил о подозрении бывшему мэру г. Рубежное в коллаборационной деятельности (ч. 1, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). По данным следствия, с 18 по 31 марта 2022 года подозреваемый, фактически самоустранившись от исполнения своих полномочий мэра Рубежного, вступил в преступный сговор с оккупационными войсками Российской Федерации и представителями ЛНР. Получив от них предложение возглавить оккупационную власть в Рубежном, в нарушение требований конституции и законов Украины, добровольно согласился на нее", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Отмечается, что он также поддержал спецоперацию РФ. "Кроме того, подозреваемый, находясь в оккупированном российскими войсками и незаконными вооруженными формированиями г. Рубежное, во время личного приема граждан вместе с представителями оккупационных войск и в интервью представителям государства-агрессора публично поддержал решение Российской Федерации от 24 февраля 2022 года о проведении... специальной военной операции", - добавляется в сообщении.В офисе генпрокурора Украины заявили, что бывший мэр "также поддержал действия РФ и незаконные вооруженные формирования ЛНР, направленные на захват территории Украины, а соответственно публично отрицал осуществление вооруженной агрессии против Украины". "Он призвал к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями, оккупационной администрацией РФ под видом построения нового территориального образования, а также непризнанию распространения государственного суверенитета на временно оккупированные территории Украины", - говорится в сообщении. Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве поручено следственному управлению нацполиции в Луганской области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html
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луганская народная республика
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в мире, рубежное, луганская область, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
12:23 11.04.2022 (обновлено: 12:30 11.04.2022)
 
Генпрокуратура Украины заподозрила экс-мэра Рубежного в коллаборационизме

Генпрокуратура Украины сообщила экс-мэру Рубежного о подозрении в коллаборационизме

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Бывшему мэру Рубежного в Луганской области Украины, за который сейчас идут бои, сообщено о подозрении в коллаборационизме, заявили в офисе генпрокурора Украины.
"Руководитель Луганской областной прокуратуры сообщил о подозрении бывшему мэру г. Рубежное в коллаборационной деятельности (ч. 1, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). По данным следствия, с 18 по 31 марта 2022 года подозреваемый, фактически самоустранившись от исполнения своих полномочий мэра Рубежного, вступил в преступный сговор с оккупационными войсками Российской Федерации и представителями ЛНР. Получив от них предложение возглавить оккупационную власть в Рубежном, в нарушение требований конституции и законов Украины, добровольно согласился на нее", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
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Отмечается, что он также поддержал спецоперацию РФ. "Кроме того, подозреваемый, находясь в оккупированном российскими войсками и незаконными вооруженными формированиями г. Рубежное, во время личного приема граждан вместе с представителями оккупационных войск и в интервью представителям государства-агрессора публично поддержал решение Российской Федерации от 24 февраля 2022 года о проведении... специальной военной операции", - добавляется в сообщении.
В офисе генпрокурора Украины заявили, что бывший мэр "также поддержал действия РФ и незаконные вооруженные формирования ЛНР, направленные на захват территории Украины, а соответственно публично отрицал осуществление вооруженной агрессии против Украины". "Он призвал к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями, оккупационной администрацией РФ под видом построения нового территориального образования, а также непризнанию распространения государственного суверенитета на временно оккупированные территории Украины", - говорится в сообщении. Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве поручено следственному управлению нацполиции в Луганской области.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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