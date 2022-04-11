https://ria.ru/20220411/rosturizm-1782863368.html
Ростуризм направит 8 миллиардов рублей на проект "Больше, чем путешествие"
Ростуризм направит 8 миллиардов рублей на проект "Больше, чем путешествие" - РИА Новости, 11.04.2022
Ростуризм направит 8 миллиардов рублей на проект "Больше, чем путешествие"
Ростуризм направит в совокупности восемь миллиардов рублей до 2024 года на финансирование программы "Больше, чем путешествие", заявила глава ведомства Зарина... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T15:33
2022-04-11T15:33
2022-04-11T15:33
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дальний восток
урал
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Ростуризм направит в совокупности восемь миллиардов рублей до 2024 года на финансирование программы "Больше, чем путешествие", заявила глава ведомства Зарина Догузова.Общее количество участников, которые смогут бесплатно отправиться в путешествия по России в рамках инициативы, – более 200 тысяч человек, уточнила она. "Это участники и победители многочисленных конкурсов и проектов платформы "Россия – страна возможностей" и общества "Знание". Принять участие в них может любой желающий. Приятно, что это люди самых разных возрастов – много школьников, студентов и людей старшего поколения из всех регионов страны", – сказала Догузова.Она также отметила, что для молодежи разработано более 300 туров. "Это и поездки по курортным направлениям, и активные путешествия на природе, и туры с посещением уникальных промышленных и индустриальных объектов в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке".Программа "Больше, чем путешествие" была запущена в сентябре. Организаторы проекта – Ростуризм, Росмолодежь, платформа "Россия – страна возможностей", Российское общество "Знание". В Ростуризме отметили, что за прошедший сезон около 50 тысяч человек уже получили право на бесплатные путешествия по стране, а еще столько же смогут воспользоваться возможностью в текущем году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, дальний восток, урал, федеральное агентство по туризму (ростуризм), российское общество "знание", новости - туризм, туристы, зарина догузова
Ростуризм направит 8 миллиардов рублей на проект "Больше, чем путешествие"
Ростуризм: более 200 тысяч человек смогут бесплатно отправиться в поездки по России
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Ростуризм направит в совокупности восемь миллиардов рублей до 2024 года на финансирование программы "Больше, чем путешествие", заявила глава ведомства Зарина Догузова.
Общее количество участников, которые смогут бесплатно отправиться в путешествия по России в рамках инициативы, – более 200 тысяч человек, уточнила она.
"Это участники и победители многочисленных конкурсов и проектов платформы "Россия – страна возможностей" и общества "Знание". Принять участие в них может любой желающий. Приятно, что это люди самых разных возрастов – много школьников, студентов и людей старшего поколения из всех регионов страны", – сказала Догузова.
Она также отметила, что для молодежи разработано более 300 туров. "Это и поездки по курортным направлениям, и активные путешествия на природе, и туры с посещением уникальных промышленных и индустриальных объектов в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке".
Программа "Больше, чем путешествие" была запущена в сентябре. Организаторы проекта – Ростуризм, Росмолодежь, платформа "Россия – страна возможностей", Российское общество "Знание".
В Ростуризме отметили, что за прошедший сезон около 50 тысяч человек уже получили право на бесплатные путешествия по стране, а еще столько же смогут воспользоваться возможностью в текущем году.