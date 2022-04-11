https://ria.ru/20220411/roskosmos-1782865767.html

России нужны национальные миссии в ближнем космосе, заявил Рогозин

России нужны национальные миссии в ближнем космосе, заявил Рогозин - РИА Новости, 11.04.2022

России нужны национальные миссии в ближнем космосе, заявил Рогозин

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости, что считает оптимальным для России наличие военно-прикладной станции на околоземной орбите и... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:16

2022-04-11T11:16

2022-04-11T11:16

роскосмос

луна

дмитрий рогозин

наука

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости, что считает оптимальным для России наличие военно-прикладной станции на околоземной орбите и участие в международных пилотируемых миссиях в дальний космос."Концепция следующая: международные миссии в дальнем космосе и национальные миссии в ближнем космосе. Короче, мы прорвемся: через санкции – к звездам", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости.Он уточнил, что российской орбитальной служебной станции (РОСС), эскизный проект которой сейчас разрабатывается, в отрасли хотели бы придать "прагматичный смысл и военно-прикладное значение". Поэтому она и не подразумевает иностранного участия, пояснил Рогозин."Пилотируемая космонавтика нужна там, и только там, где мы не можем решить вопрос автоматическими системами и комплексами. Экипажи наших пилотируемых миссий должны обеспечивать проведение регламентных работ на новой станции, поддержание дееспособности ее прикладных и научных систем на орбите. То есть прилетели, доставили целевую аппаратуру, установили её, включили, проверили, что-то заменили, вернулись на Землю", - рассказал гендиректор "Роскосмоса".При этом он добавил, что пилотируемая космонавтика не ограничивается околоземной орбитой. Установка исследовательского оборудования человеком может понадобиться, например, на Южном полюсе Луны."В рамках таких миссий я как раз вижу гораздо больше смысла в международном сотрудничестве, потому что такие полеты опасны, очень дорогостоящи и технически сложны. Здесь надо чувствовать плечо партнера", - отметил Рогозин.

https://ria.ru/20220402/roskosmos-1781434706.html

https://ria.ru/20220411/mks-1782854613.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

роскосмос, луна, дмитрий рогозин, наука