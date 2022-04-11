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России нужны национальные миссии в ближнем космосе, заявил Рогозин - РИА Новости, 11.04.2022
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России нужны национальные миссии в ближнем космосе, заявил Рогозин
России нужны национальные миссии в ближнем космосе, заявил Рогозин - РИА Новости, 11.04.2022
России нужны национальные миссии в ближнем космосе, заявил Рогозин
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости, что считает оптимальным для России наличие военно-прикладной станции на околоземной орбите и... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:16
2022-04-11T11:16
роскосмос
луна
дмитрий рогозин
наука
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости, что считает оптимальным для России наличие военно-прикладной станции на околоземной орбите и участие в международных пилотируемых миссиях в дальний космос."Концепция следующая: международные миссии в дальнем космосе и национальные миссии в ближнем космосе. Короче, мы прорвемся: через санкции – к звездам", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости.Он уточнил, что российской орбитальной служебной станции (РОСС), эскизный проект которой сейчас разрабатывается, в отрасли хотели бы придать "прагматичный смысл и военно-прикладное значение". Поэтому она и не подразумевает иностранного участия, пояснил Рогозин."Пилотируемая космонавтика нужна там, и только там, где мы не можем решить вопрос автоматическими системами и комплексами. Экипажи наших пилотируемых миссий должны обеспечивать проведение регламентных работ на новой станции, поддержание дееспособности ее прикладных и научных систем на орбите. То есть прилетели, доставили целевую аппаратуру, установили её, включили, проверили, что-то заменили, вернулись на Землю", - рассказал гендиректор "Роскосмоса".При этом он добавил, что пилотируемая космонавтика не ограничивается околоземной орбитой. Установка исследовательского оборудования человеком может понадобиться, например, на Южном полюсе Луны."В рамках таких миссий я как раз вижу гораздо больше смысла в международном сотрудничестве, потому что такие полеты опасны, очень дорогостоящи и технически сложны. Здесь надо чувствовать плечо партнера", - отметил Рогозин.
https://ria.ru/20220402/roskosmos-1781434706.html
https://ria.ru/20220411/mks-1782854613.html
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роскосмос, луна, дмитрий рогозин, наука
11:16 11.04.2022
 
России нужны национальные миссии в ближнем космосе, заявил Рогозин

Глава "Роскосмоса" Рогозин: России нужны национальные и международные космические миссии

© Фото предоставлено пресс-службой РоскосмосаГендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Фото предоставлено пресс-службой Роскосмоса
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости, что считает оптимальным для России наличие военно-прикладной станции на околоземной орбите и участие в международных пилотируемых миссиях в дальний космос.
"Концепция следующая: международные миссии в дальнем космосе и национальные миссии в ближнем космосе. Короче, мы прорвемся: через санкции – к звездам", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости.
Луна-25 - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
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Россия может готовить космонавтов к полетам на Луну, заявил Рогозин
Он уточнил, что российской орбитальной служебной станции (РОСС), эскизный проект которой сейчас разрабатывается, в отрасли хотели бы придать "прагматичный смысл и военно-прикладное значение". Поэтому она и не подразумевает иностранного участия, пояснил Рогозин.
"Пилотируемая космонавтика нужна там, и только там, где мы не можем решить вопрос автоматическими системами и комплексами. Экипажи наших пилотируемых миссий должны обеспечивать проведение регламентных работ на новой станции, поддержание дееспособности ее прикладных и научных систем на орбите. То есть прилетели, доставили целевую аппаратуру, установили её, включили, проверили, что-то заменили, вернулись на Землю", - рассказал гендиректор "Роскосмоса".
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Рогозин пообещал выполнить обязательства России по МКС
При этом он добавил, что пилотируемая космонавтика не ограничивается околоземной орбитой. Установка исследовательского оборудования человеком может понадобиться, например, на Южном полюсе Луны.
"В рамках таких миссий я как раз вижу гораздо больше смысла в международном сотрудничестве, потому что такие полеты опасны, очень дорогостоящи и технически сложны. Здесь надо чувствовать плечо партнера", - отметил Рогозин.
 
РоскосмосЛунаДмитрий РогозинНаука
 
 
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