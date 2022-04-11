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Спецназовцы Росгвардии обезвредили схрон тротила в Харьковской области - РИА Новости, 11.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/rosgvardiya-1782938598.html
Спецназовцы Росгвардии обезвредили схрон тротила в Харьковской области
Спецназовцы Росгвардии обезвредили схрон тротила в Харьковской области - РИА Новости, 11.04.2022
Спецназовцы Росгвардии обезвредили схрон тротила в Харьковской области
Спецназовцы Росгвардии обнаружили и обезвредили более 400 килограммов тротила в Харьковской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:29
2022-04-11T16:29
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
харьковская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Спецназовцы Росгвардии обнаружили и обезвредили более 400 килограммов тротила в Харьковской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства."В Харьковской области в лесополосе, расположенной рядом с мостом через реку, спецназовцы Росгвардии обнаружили в схроне 17 ящиков зеленого цвета. В каждом из них находилось по 25 килограммов тротила", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделение Росгвардии выявило, что три ящика с тротилом лишены заводской укупорки. Для их проверки сотрудники применили специальную саперную "кошку".&nbsp; При применении "кошки" сработали взрывные устройства, установленные националистами на неизвлекаемость содержимого ящиков, сдетонировали тротиловые шашки. Остальные 14 ящиков были обезврежены и эвакуированы в безопасное место.В ведомстве добавили, что, предположительно, националисты приготовили взрывчатку для подрыва моста через реку. Действия саперов Росгвардии помешали их планам.
https://ria.ru/20220408/artilleriya-1782444886.html
харьковская область
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происшествия, харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина
16:29 11.04.2022
 
Спецназовцы Росгвардии обезвредили схрон тротила в Харьковской области

Спецназовцы Росгвардии обезвредили более 400 килограммов тротила в Харьковской области

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Сотрудник Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Спецназовцы Росгвардии обнаружили и обезвредили более 400 килограммов тротила в Харьковской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.
Харьковской области в лесополосе, расположенной рядом с мостом через реку, спецназовцы Росгвардии обнаружили в схроне 17 ящиков зеленого цвета. В каждом из них находилось по 25 килограммов тротила", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделение Росгвардии выявило, что три ящика с тротилом лишены заводской укупорки. Для их проверки сотрудники применили специальную саперную "кошку".  При применении "кошки" сработали взрывные устройства, установленные националистами на неизвлекаемость содержимого ящиков, сдетонировали тротиловые шашки. Остальные 14 ящиков были обезврежены и эвакуированы в безопасное место.
В ведомстве добавили, что, предположительно, националисты приготовили взрывчатку для подрыва моста через реку. Действия саперов Росгвардии помешали их планам.
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