https://ria.ru/20220411/rosaviatsiya-1782996105.html

Росавиация примет меры после включения авиакомпаний в "черный список" ЕС

Росавиация примет меры после включения авиакомпаний в "черный список" ЕС - РИА Новости, 11.04.2022

Росавиация примет меры после включения авиакомпаний в "черный список" ЕС

Решение Еврокомиссии о включении российских компаний в так называемый "черный список" не повлияет на безопасность полетов, сообщает Росавиация. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T21:04

2022-04-11T21:04

2022-04-11T21:40

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

евросоюз

еврокомиссия

европа

россия

санкции в отношении россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Решение Еврокомиссии о включении российских компаний в так называемый "черный список" не повлияет на безопасность полетов, сообщает Росавиация.Ранее ЕК внесла в список воздушной безопасности Евросоюза 21 авиакомпанию, сертифицированную в России. Это накладывает ограничения на полеты. Росавиация отметила, что этот шаг доказывает, что ЕС продолжает политику односторонних недружественных мер, нарушающих положения Чикагской конвенции и двухсторонних договоренностей,."Решение <...> неизбежно приведет к ответным мерам со стороны авиационных властей Российской Федерации по отношению к авиапредприятиям государств-членов ЕС", - говорится в сообщении.Росавиация подчеркнула, что ограничительные меры приняты заочно и не имеют под собой каких-либо оснований, относящихся к техническому состоянию парка, поддержанию летной годности судов, исполнению лизинговых сделок, так как авиакомпании имеют всю необходимую бортовую документацию, одобренную уполномоченным органом в области гражданской авиации России.Кроме того, все суда соответствуют нормам летной годности, проходят регулярное техобслуживание в установленные сроки. Сертификаты летной годности выдает Росавиация в строгом соответствии с государственными авиационными правилами. Вопрос безопасной эксплуатации воздушных судов является главным приоритетом авиавластей, добавили представители ведомства..

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782963978.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), евросоюз, еврокомиссия, европа, россия, санкции в отношении россии, в мире