https://ria.ru/20220411/rosaviatsiya-1782996105.html
Росавиация примет меры после включения авиакомпаний в "черный список" ЕС
Росавиация примет меры после включения авиакомпаний в "черный список" ЕС - РИА Новости, 11.04.2022
Росавиация примет меры после включения авиакомпаний в "черный список" ЕС
Решение Еврокомиссии о включении российских компаний в так называемый "черный список" не повлияет на безопасность полетов, сообщает Росавиация. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T21:04
2022-04-11T21:04
2022-04-11T21:40
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
евросоюз
еврокомиссия
европа
россия
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Решение Еврокомиссии о включении российских компаний в так называемый "черный список" не повлияет на безопасность полетов, сообщает Росавиация.Ранее ЕК внесла в список воздушной безопасности Евросоюза 21 авиакомпанию, сертифицированную в России. Это накладывает ограничения на полеты. Росавиация отметила, что этот шаг доказывает, что ЕС продолжает политику односторонних недружественных мер, нарушающих положения Чикагской конвенции и двухсторонних договоренностей,."Решение <...> неизбежно приведет к ответным мерам со стороны авиационных властей Российской Федерации по отношению к авиапредприятиям государств-членов ЕС", - говорится в сообщении.Росавиация подчеркнула, что ограничительные меры приняты заочно и не имеют под собой каких-либо оснований, относящихся к техническому состоянию парка, поддержанию летной годности судов, исполнению лизинговых сделок, так как авиакомпании имеют всю необходимую бортовую документацию, одобренную уполномоченным органом в области гражданской авиации России.Кроме того, все суда соответствуют нормам летной годности, проходят регулярное техобслуживание в установленные сроки. Сертификаты летной годности выдает Росавиация в строгом соответствии с государственными авиационными правилами. Вопрос безопасной эксплуатации воздушных судов является главным приоритетом авиавластей, добавили представители ведомства..
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782963978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), евросоюз, еврокомиссия, европа, россия, санкции в отношении россии, в мире
21:04 11.04.2022 (обновлено: 21:40 11.04.2022)
Росавиация примет меры после включения авиакомпаний в "черный список" ЕС
Росавиация: внесение авиакомпаний в черный список ЕС не повлияет на безопасность
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Решение Еврокомиссии о включении российских компаний в так называемый "черный список" не повлияет на безопасность полетов, сообщает
Росавиация.
Ранее ЕК внесла в список воздушной безопасности Евросоюза
21 авиакомпанию, сертифицированную в России
. Это накладывает ограничения на полеты.
Росавиация отметила, что этот шаг доказывает, что ЕС продолжает политику односторонних недружественных мер, нарушающих положения Чикагской конвенции и двухсторонних договоренностей,.
"Решение <...> неизбежно приведет к ответным мерам со стороны авиационных властей Российской Федерации по отношению к авиапредприятиям государств-членов ЕС", - говорится в сообщении.
Росавиация подчеркнула, что ограничительные меры приняты заочно и не имеют под собой каких-либо оснований, относящихся к техническому состоянию парка, поддержанию летной годности судов, исполнению лизинговых сделок, так как авиакомпании имеют всю необходимую бортовую документацию, одобренную уполномоченным органом в области гражданской авиации России.
Кроме того, все суда соответствуют нормам летной годности, проходят регулярное техобслуживание в установленные сроки. Сертификаты летной годности выдает Росавиация в строгом соответствии с государственными авиационными правилами. Вопрос безопасной эксплуатации воздушных судов является главным приоритетом авиавластей, добавили представители ведомства..