https://ria.ru/20220411/rekonstruktsiya-1782875028.html

Завершена реконструкция пункта пропуска Забайкальск — Маньчжурия

Завершена реконструкция пункта пропуска Забайкальск — Маньчжурия - РИА Новости, 11.04.2022

Завершена реконструкция пункта пропуска Забайкальск — Маньчжурия

Реконструкция железнодорожного пункта пропуска Забайкальск-Маньчжурия на российско-китайской границе завершена, модернизация погранперехода поспособствует... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:57

2022-04-11T11:57

2022-04-11T11:57

россия

экономика

федеральная таможенная служба (фтс россии)

китай

харбин

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ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Реконструкция железнодорожного пункта пропуска Забайкальск-Маньчжурия на российско-китайской границе завершена, модернизация погранперехода поспособствует снижению временных и финансовых издержек трансграничных перевозок, говорится в сообщении генерального консульства РФ в Харбине."По информации ФТС России, в результате модернизации на данном погранпереходе появились 24 новых здания и сооружения, в том числе для размещения государственных контрольных органов с оснащением служебных помещений и рабочих мест новейшими техническими средствами контроля, связи и коммуникации", - говорится в сообщении дипмиссии.Отмечается, что штатная численность российского таможенного поста увеличена на 35 человек - до 174, а пропускная способность железнодорожного погранперехода Забайкальск-Маньчжурия на данный момент составляет 52 состава в сутки, из них 32 по колее 1520 миллиметров и 20 по колее 1435 миллиметров."На железнодорожном пункте пропуска установлен первый в России железнодорожный инспекционно-досмотровый комплекс, позволяющий проводить практически 100% контроль перемещаемых товаров", - указали в генконсульстве.Подчёркивается, что "современная инфраструктура погранперехода позволит обеспечить внедрение передовых таможенных технологий, что поспособствует снижению временных и финансовых издержек и дальнейшему развитию транспортных коридоров с Китаем".

https://realty.ria.ru/20210423/kraskino-1729576043.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211115/kitay-1759056256.html

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китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, федеральная таможенная служба (фтс россии), китай, харбин