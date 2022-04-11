https://ria.ru/20220411/rekonstruktsiya-1782875028.html
Завершена реконструкция пункта пропуска Забайкальск — Маньчжурия
Завершена реконструкция пункта пропуска Забайкальск — Маньчжурия - РИА Новости, 11.04.2022
Завершена реконструкция пункта пропуска Забайкальск — Маньчжурия
Реконструкция железнодорожного пункта пропуска Забайкальск-Маньчжурия на российско-китайской границе завершена, модернизация погранперехода поспособствует... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:57
2022-04-11T11:57
2022-04-11T11:57
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экономика
федеральная таможенная служба (фтс россии)
китай
харбин
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ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Реконструкция железнодорожного пункта пропуска Забайкальск-Маньчжурия на российско-китайской границе завершена, модернизация погранперехода поспособствует снижению временных и финансовых издержек трансграничных перевозок, говорится в сообщении генерального консульства РФ в Харбине."По информации ФТС России, в результате модернизации на данном погранпереходе появились 24 новых здания и сооружения, в том числе для размещения государственных контрольных органов с оснащением служебных помещений и рабочих мест новейшими техническими средствами контроля, связи и коммуникации", - говорится в сообщении дипмиссии.Отмечается, что штатная численность российского таможенного поста увеличена на 35 человек - до 174, а пропускная способность железнодорожного погранперехода Забайкальск-Маньчжурия на данный момент составляет 52 состава в сутки, из них 32 по колее 1520 миллиметров и 20 по колее 1435 миллиметров."На железнодорожном пункте пропуска установлен первый в России железнодорожный инспекционно-досмотровый комплекс, позволяющий проводить практически 100% контроль перемещаемых товаров", - указали в генконсульстве.Подчёркивается, что "современная инфраструктура погранперехода позволит обеспечить внедрение передовых таможенных технологий, что поспособствует снижению временных и финансовых издержек и дальнейшему развитию транспортных коридоров с Китаем".
https://realty.ria.ru/20210423/kraskino-1729576043.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211115/kitay-1759056256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, федеральная таможенная служба (фтс россии), китай, харбин
Завершена реконструкция пункта пропуска Забайкальск — Маньчжурия
Генконсульство России: завершена реконструкция пункта пропуска Забайкальск — Маньчжурия
ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Реконструкция железнодорожного пункта пропуска Забайкальск-Маньчжурия на российско-китайской границе завершена, модернизация погранперехода поспособствует снижению временных и финансовых издержек трансграничных перевозок, говорится в сообщении генерального консульства РФ в Харбине.
"По информации ФТС России
, в результате модернизации на данном погранпереходе появились 24 новых здания и сооружения, в том числе для размещения государственных контрольных органов с оснащением служебных помещений и рабочих мест новейшими техническими средствами контроля, связи и коммуникации", - говорится в сообщении дипмиссии.
Отмечается, что штатная численность российского таможенного поста увеличена на 35 человек - до 174, а пропускная способность железнодорожного погранперехода Забайкальск-Маньчжурия на данный момент составляет 52 состава в сутки, из них 32 по колее 1520 миллиметров и 20 по колее 1435 миллиметров.
"На железнодорожном пункте пропуска установлен первый в России железнодорожный инспекционно-досмотровый комплекс, позволяющий проводить практически 100% контроль перемещаемых товаров", - указали в генконсульстве.
Подчёркивается, что "современная инфраструктура погранперехода позволит обеспечить внедрение передовых таможенных технологий, что поспособствует снижению временных и финансовых издержек и дальнейшему развитию транспортных коридоров с Китаем".