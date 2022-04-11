Двух мирных жителей ранили при обстрелах территории ДНР со стороны ВСУ
ДНР в СЦКК: двух мирных жителей ранили при обстрелах территории республики со стороны ВСУ
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении двух мирных жителей в результате обстрелов вооруженных формирований Украины: населенный пункт Старомихайловка: женщина 1975 года рождения. Также поступила информация о ранении мужчины 1970 года рождения. Место и обстоятельства ранения уточняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.