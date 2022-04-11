https://ria.ru/20220411/provokatsiya-1782989958.html

Провокация может готовиться украинской стороной в Одессе, заявил Полянский

Провокация может готовиться украинской стороной в Одессе, заявил Полянский - РИА Новости, 11.04.2022

Провокация может готовиться украинской стороной в Одессе, заявил Полянский

Украинские военные в Одессе могут готовить провокацию с целью обвинить российскую сторону, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T20:15

2022-04-11T20:15

2022-04-11T20:15

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ООН, 11 апр – РИА Новости. Украинские военные в Одессе могут готовить провокацию с целью обвинить российскую сторону, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Коллеги, не говорите потом, что мы вас об этом не предупреждали", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина