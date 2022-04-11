Провокация может готовиться украинской стороной в Одессе, заявил Полянский
Полянский: провокация может готовиться украинской стороной в Одессе, чтобы обвинить Россию
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
ООН, 11 апр – РИА Новости. Украинские военные в Одессе могут готовить провокацию с целью обвинить российскую сторону, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Не могу не сказать о сообщениях от одесситов о том, что в городе в большом количестве замечены бойцы ВСУ, переодетые в российскую военную форму. Похоже, что в этом городе также готовится масштабная и кровавая провокация, точнее операция под чужим флагом", - сказал Полянский
"Коллеги, не говорите потом, что мы вас об этом не предупреждали", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.