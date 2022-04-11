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Провокация может готовиться украинской стороной в Одессе, заявил Полянский - РИА Новости, 11.04.2022
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Провокация может готовиться украинской стороной в Одессе, заявил Полянский
Провокация может готовиться украинской стороной в Одессе, заявил Полянский - РИА Новости, 11.04.2022
Провокация может готовиться украинской стороной в Одессе, заявил Полянский
Украинские военные в Одессе могут готовить провокацию с целью обвинить российскую сторону, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T20:15
2022-04-11T20:15
в мире
россия
украина
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ООН, 11 апр – РИА Новости. Украинские военные в Одессе могут готовить провокацию с целью обвинить российскую сторону, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Коллеги, не говорите потом, что мы вас об этом не предупреждали", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина
20:15 11.04.2022
 
Провокация может готовиться украинской стороной в Одессе, заявил Полянский

Полянский: провокация может готовиться украинской стороной в Одессе, чтобы обвинить Россию

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
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ООН, 11 апр – РИА Новости. Украинские военные в Одессе могут готовить провокацию с целью обвинить российскую сторону, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Не могу не сказать о сообщениях от одесситов о том, что в городе в большом количестве замечены бойцы ВСУ, переодетые в российскую военную форму. Похоже, что в этом городе также готовится масштабная и кровавая провокация, точнее операция под чужим флагом", - сказал Полянский
"Коллеги, не говорите потом, что мы вас об этом не предупреждали", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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