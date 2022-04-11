00:13 11.04.2022 (обновлено: 01:09 11.04.2022)
Кива назвал "спектаклем с трупами" провокацию в Буче
Лишенный мандата депутат Рады Кива назвал "спектаклем с трупами" провокацию в Буче
© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкЛишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своем Telegram-канале назвал "спектаклем с трупами" провокацию в городе Буча в Киевской области.
Кива разместил видео, на котором украинские военные тащат на веревке тело погибшего по дороге.
"Еще одно подтверждение подготовки и инсценировки украинскими спец.службами "спектакля с трупами" в Буче", — подписал Кива под видео. Лишенный мандата депутат утверждает, что эти кадры "случайно попали на президентском телеканале", но потом их удалили.
Украинские власти и СМИ ранее распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил позднее, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ситуация в Буче — провокация с целью дискредитации России, постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Он добавил, что странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал провокацию в Буче и информацию о роддоме в Мариуполе фейками, вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды.