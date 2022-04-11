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Промсвязьбанк анонсировал открытие офисов в Севастополе и Симферополе - РИА Новости, 11.04.2022
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Промсвязьбанк анонсировал открытие офисов в Севастополе и Симферополе
Промсвязьбанк анонсировал открытие офисов в Севастополе и Симферополе - РИА Новости, 11.04.2022
Промсвязьбанк анонсировал открытие офисов в Севастополе и Симферополе
Промсвязьбанк в ближайшее время откроет офисы в Севастополе и Симферополе, до конца года - еще в нескольких городах Крымского полуострова, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:59
2022-04-11T14:06
санкции в отношении россии
экономика
промсвязьбанк
севастополь
симферополь
республика крым
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Промсвязьбанк в ближайшее время откроет офисы в Севастополе и Симферополе, до конца года - еще в нескольких городах Крымского полуострова, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Президент России Владимир Путин в понедельник поручил Промсвязьбанку открыть в Крыму и Севастополе свои филиалы до 1 октября текущего года. Также банк должен обеспечить внедрение перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях."В соответствии с поручением президента в ближайшее время Промсвязьбанк откроет на полуострове Крым офисы в Севастополе и Симферополе. В планах до конца текущего года открытие офисов еще в нескольких городах. Банк намерен активно расширять свое присутствие на полуострове и в настоящее время изучает наиболее оптимальные локации, в том числе на побережье и в местах присутствия одного из ключевых для банка клиентских сегментов - ОПК", - сообщили в банке.Промсвязьбанк пообещал, что в офисах на полуострове населению и предприятиям, включая малый и средний бизнес, будет доступен полный спектр финансовых услуг и сервисов. Банк также планирует обеспечивать комплексное финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов на территории Крымского полуострова.Промсвязьбанк в начале апреля начал работу в Крыму, где теперь предоставляет свои услуги как розничным клиентам, так и бизнесу. Однако оформить и получить потребительский кредит клиенты на текущий момент могут в отделении банка в Краснодарском крае, а не на территории полуострова.
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севастополь
симферополь
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санкции в отношении россии, экономика, промсвязьбанк, севастополь, симферополь, республика крым
13:59 11.04.2022 (обновлено: 14:06 11.04.2022)
 
Промсвязьбанк анонсировал открытие офисов в Севастополе и Симферополе

Промсвязьбанк в ближайшее время откроет офисы в Севастополе и Симферополе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк"
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк"
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Промсвязьбанк в ближайшее время откроет офисы в Севастополе и Симферополе, до конца года - еще в нескольких городах Крымского полуострова, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Президент России Владимир Путин в понедельник поручил Промсвязьбанку открыть в Крыму и Севастополе свои филиалы до 1 октября текущего года. Также банк должен обеспечить внедрение перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях.
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"В соответствии с поручением президента в ближайшее время Промсвязьбанк откроет на полуострове Крым офисы в Севастополе и Симферополе. В планах до конца текущего года открытие офисов еще в нескольких городах. Банк намерен активно расширять свое присутствие на полуострове и в настоящее время изучает наиболее оптимальные локации, в том числе на побережье и в местах присутствия одного из ключевых для банка клиентских сегментов - ОПК", - сообщили в банке.
Промсвязьбанк пообещал, что в офисах на полуострове населению и предприятиям, включая малый и средний бизнес, будет доступен полный спектр финансовых услуг и сервисов. Банк также планирует обеспечивать комплексное финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов на территории Крымского полуострова.
Промсвязьбанк в начале апреля начал работу в Крыму, где теперь предоставляет свои услуги как розничным клиентам, так и бизнесу. Однако оформить и получить потребительский кредит клиенты на текущий момент могут в отделении банка в Краснодарском крае, а не на территории полуострова.
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Санкции в отношении РоссииЭкономикаПромсвязьбанкСевастопольСимферопольРеспублика Крым
 
 
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