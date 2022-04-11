https://ria.ru/20220411/promsvyazbank-1782905626.html

Промсвязьбанк анонсировал открытие офисов в Севастополе и Симферополе

Промсвязьбанк анонсировал открытие офисов в Севастополе и Симферополе - РИА Новости, 11.04.2022

Промсвязьбанк анонсировал открытие офисов в Севастополе и Симферополе

Промсвязьбанк в ближайшее время откроет офисы в Севастополе и Симферополе, до конца года - еще в нескольких городах Крымского полуострова, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:59

2022-04-11T13:59

2022-04-11T14:06

санкции в отношении россии

экономика

промсвязьбанк

севастополь

симферополь

республика крым

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Промсвязьбанк в ближайшее время откроет офисы в Севастополе и Симферополе, до конца года - еще в нескольких городах Крымского полуострова, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Президент России Владимир Путин в понедельник поручил Промсвязьбанку открыть в Крыму и Севастополе свои филиалы до 1 октября текущего года. Также банк должен обеспечить внедрение перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях."В соответствии с поручением президента в ближайшее время Промсвязьбанк откроет на полуострове Крым офисы в Севастополе и Симферополе. В планах до конца текущего года открытие офисов еще в нескольких городах. Банк намерен активно расширять свое присутствие на полуострове и в настоящее время изучает наиболее оптимальные локации, в том числе на побережье и в местах присутствия одного из ключевых для банка клиентских сегментов - ОПК", - сообщили в банке.Промсвязьбанк пообещал, что в офисах на полуострове населению и предприятиям, включая малый и средний бизнес, будет доступен полный спектр финансовых услуг и сервисов. Банк также планирует обеспечивать комплексное финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов на территории Крымского полуострова.Промсвязьбанк в начале апреля начал работу в Крыму, где теперь предоставляет свои услуги как розничным клиентам, так и бизнесу. Однако оформить и получить потребительский кредит клиенты на текущий момент могут в отделении банка в Краснодарском крае, а не на территории полуострова.

https://ria.ru/20220405/vtb-1781866594.html

https://ria.ru/20220317/krym-1778670250.html

севастополь

симферополь

республика крым

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, экономика, промсвязьбанк, севастополь, симферополь, республика крым