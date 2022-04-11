https://ria.ru/20220411/promproizvodstvo-1782982050.html

Овчинский: объем промпроизводства в Москве в 2021 году вырос на 36,6%

Овчинский: объем промпроизводства в Москве в 2021 году вырос на 36,6% - РИА Новости, 11.04.2022

Овчинский: объем промпроизводства в Москве в 2021 году вырос на 36,6%

Рост объема промышленного производства в Москве в 2021 году составил 36,6%, а обрабатывающей промышленности - 40,1%, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:26

2022-04-11T19:26

2022-04-11T19:26

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

экономика

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Рост объема промышленного производства в Москве в 2021 году составил 36,6%, а обрабатывающей промышленности - 40,1%, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский."У нас хорошие цифры по итогам января-февраля этого года – плюс 25,6% по сравнению с двумя первыми месяцами 2021 года. При этом рост в обрабатывающих отраслях городской промышленности с начала года составил 33,5%. Важно понимать, что такую динамику московская промышленность показала при "высокой базе" прошлого года. По итогам 2021 года общий рост объема промышленного производства в Москве составил 36,6%, а обрабатывающей промышленности - 40,1%", - сказал Овчинский.Глава департамента уточнил, что у столичных промышленников есть опыт успешной адаптации к турбулентным временам, когда нужно было оперативно перестраивать работу и искать новых поставщиков. Так, промышленность Москвы "не упала в ковид", и по итогам пандемийного 2020 года рост промышленного производства составил 14,7%, при этом в общем по России наблюдался спад.

https://ria.ru/20211029/moskva-1756831445.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва, экономика