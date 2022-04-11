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Овчинский: объем промпроизводства в Москве в 2021 году вырос на 36,6% - РИА Новости, 11.04.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220411/promproizvodstvo-1782982050.html
Овчинский: объем промпроизводства в Москве в 2021 году вырос на 36,6%
Овчинский: объем промпроизводства в Москве в 2021 году вырос на 36,6% - РИА Новости, 11.04.2022
Овчинский: объем промпроизводства в Москве в 2021 году вырос на 36,6%
Рост объема промышленного производства в Москве в 2021 году составил 36,6%, а обрабатывающей промышленности - 40,1%, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:26
2022-04-11T19:26
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
экономика
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Рост объема промышленного производства в Москве в 2021 году составил 36,6%, а обрабатывающей промышленности - 40,1%, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский."У нас хорошие цифры по итогам января-февраля этого года – плюс 25,6% по сравнению с двумя первыми месяцами 2021 года. При этом рост в обрабатывающих отраслях городской промышленности с начала года составил 33,5%. Важно понимать, что такую динамику московская промышленность показала при "высокой базе" прошлого года. По итогам 2021 года общий рост объема промышленного производства в Москве составил 36,6%, а обрабатывающей промышленности - 40,1%", - сказал Овчинский.Глава департамента уточнил, что у столичных промышленников есть опыт успешной адаптации к турбулентным временам, когда нужно было оперативно перестраивать работу и искать новых поставщиков. Так, промышленность Москвы "не упала в ковид", и по итогам пандемийного 2020 года рост промышленного производства составил 14,7%, при этом в общем по России наблюдался спад.
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владислав овчинский, москва, экономика
19:26 11.04.2022
 

Овчинский: объем промпроизводства в Москве в 2021 году вырос на 36,6%

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗавод по производству автомобилей в Москве
Завод по производству автомобилей в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Рост объема промышленного производства в Москве в 2021 году составил 36,6%, а обрабатывающей промышленности - 40,1%, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
"У нас хорошие цифры по итогам января-февраля этого года – плюс 25,6% по сравнению с двумя первыми месяцами 2021 года. При этом рост в обрабатывающих отраслях городской промышленности с начала года составил 33,5%. Важно понимать, что такую динамику московская промышленность показала при "высокой базе" прошлого года. По итогам 2021 года общий рост объема промышленного производства в Москве составил 36,6%, а обрабатывающей промышленности - 40,1%", - сказал Овчинский.
Глава департамента уточнил, что у столичных промышленников есть опыт успешной адаптации к турбулентным временам, когда нужно было оперативно перестраивать работу и искать новых поставщиков. Так, промышленность Москвы "не упала в ковид", и по итогам пандемийного 2020 года рост промышленного производства составил 14,7%, при этом в общем по России наблюдался спад.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября 2021, 12:33Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Промпроизводство в Москве за девять месяцев выросло почти на четверть
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМоскваЭкономика
 
 
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