Проект "Покупай белгородское" необходимо расширить, заявил губернатор
Губернатор Белгородской области Гладков поручил расширить проект "Покупай белгородское"
Белгород
БЕЛГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил расширить региональный проект "Покупай белгородское", сообщает в понедельник облправительство.
По данным еженедельного мониторинга Росстата, который проводится в 18 субъектах РФ, Белгородская область сохраняет первое место по наименьшей стоимости цен на продуктовую корзину. Как отмечает облправительство, одним из факторов, сдерживающих стоимость товаров, стали инициированные губернатором сельскохозяйственные ярмарки, которые проводятся с 19 марта. Торговые площадки выходного дня позволяют жителям области приобретать продукцию местных сельхозпроизводителей и фермеров из соседних регионов по сниженным ценам.
За минувшие выходные ярмарки были организованы в 12 муниципалитетах, в том числе в крупнейших городах области: Белгороде, Старом Осколе и Губкине. В общей сложности мероприятия посетили около 43 тысяч человек. По поручению Вячеслава Гладкова, работа по расширению ассортимента и уменьшению цен велась еженедельно. В ходе оперативного совещания в понедельник губернатор провел сравнение средней стоимости некоторых продуктов с их ценами на ярмарках.
"Мы с вами еженедельно посещаем субботние ярмарки в Белгороде. Видим, что у нас там и лук репчатый по 20 рублей, масло сливочное по 500 рублей и ниже. У нас нет возможности отрегулировать стоимость каждого продукта питания в каждом магазине. Контроль за повышением цен, работа с ФАС и организация работы с местными производителями - вот, чем мы занимаемся с вами. С моей точки зрения есть изменения, но можно и лучше", - сказал Вячеслав Гладков.
Глава региона напомнил, что в следующие выходные пройдут финальные ярмарки весеннего сезона. Однако формат взаимодействия с сельхозпроизводителями без посредников необходимо сохранить.
"Хотелось бы, чтобы проект "Покупай Белгородское" был расширен. Чтобы у производителей была возможность продать местную продукцию по привлекательным ценам, но без ущерба для самих себя. Мы сокращаем логистические цепочки. Привлекаем таких же производителей из других регионов к нам торговать с качественной продукцией. И мне бы очень хотелось, чтобы в летний период такая торговля осталась. Все должно быть видно людям, а не для отчета", - отметил Гладков.