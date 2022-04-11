https://ria.ru/20220411/proekt-1782900348.html

Проект "Покупай белгородское" необходимо расширить, заявил губернатор

Проект "Покупай белгородское" необходимо расширить, заявил губернатор - РИА Новости, 11.04.2022

Проект "Покупай белгородское" необходимо расширить, заявил губернатор

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил расширить региональный проект "Покупай белгородское", сообщает в понедельник облправительство. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:36

2022-04-11T13:36

2022-04-11T13:36

белгородская область

экономика

вячеслав гладков

старый оскол

россия

белгород

федеральная служба государственной статистики (росстат)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728041415_0:164:2768:1721_1920x0_80_0_0_3517983209826a6d0ee54c7cf99238ee.jpg

БЕЛГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил расширить региональный проект "Покупай белгородское", сообщает в понедельник облправительство.По данным еженедельного мониторинга Росстата, который проводится в 18 субъектах РФ, Белгородская область сохраняет первое место по наименьшей стоимости цен на продуктовую корзину. Как отмечает облправительство, одним из факторов, сдерживающих стоимость товаров, стали инициированные губернатором сельскохозяйственные ярмарки, которые проводятся с 19 марта. Торговые площадки выходного дня позволяют жителям области приобретать продукцию местных сельхозпроизводителей и фермеров из соседних регионов по сниженным ценам.За минувшие выходные ярмарки были организованы в 12 муниципалитетах, в том числе в крупнейших городах области: Белгороде, Старом Осколе и Губкине. В общей сложности мероприятия посетили около 43 тысяч человек. По поручению Вячеслава Гладкова, работа по расширению ассортимента и уменьшению цен велась еженедельно. В ходе оперативного совещания в понедельник губернатор провел сравнение средней стоимости некоторых продуктов с их ценами на ярмарках."Мы с вами еженедельно посещаем субботние ярмарки в Белгороде. Видим, что у нас там и лук репчатый по 20 рублей, масло сливочное по 500 рублей и ниже. У нас нет возможности отрегулировать стоимость каждого продукта питания в каждом магазине. Контроль за повышением цен, работа с ФАС и организация работы с местными производителями - вот, чем мы занимаемся с вами. С моей точки зрения есть изменения, но можно и лучше", - сказал Вячеслав Гладков.Глава региона напомнил, что в следующие выходные пройдут финальные ярмарки весеннего сезона. Однако формат взаимодействия с сельхозпроизводителями без посредников необходимо сохранить."Хотелось бы, чтобы проект "Покупай Белгородское" был расширен. Чтобы у производителей была возможность продать местную продукцию по привлекательным ценам, но без ущерба для самих себя. Мы сокращаем логистические цепочки. Привлекаем таких же производителей из других регионов к нам торговать с качественной продукцией. И мне бы очень хотелось, чтобы в летний период такая торговля осталась. Все должно быть видно людям, а не для отчета", - отметил Гладков.

https://ria.ru/20220404/yarmarki-1781685103.html

https://ria.ru/20220324/svyaz-1779932796.html

старый оскол

россия

белгород

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, вячеслав гладков, старый оскол, россия, белгород, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная антимонопольная служба (фас россии), белгородская область