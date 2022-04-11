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Проект "Покупай белгородское" необходимо расширить, заявил губернатор - РИА Новости, 11.04.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20220411/proekt-1782900348.html
Проект "Покупай белгородское" необходимо расширить, заявил губернатор
Проект "Покупай белгородское" необходимо расширить, заявил губернатор - РИА Новости, 11.04.2022
Проект "Покупай белгородское" необходимо расширить, заявил губернатор
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил расширить региональный проект "Покупай белгородское", сообщает в понедельник облправительство. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:36
2022-04-11T13:36
белгородская область
экономика
вячеслав гладков
старый оскол
россия
белгород
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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БЕЛГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил расширить региональный проект "Покупай белгородское", сообщает в понедельник облправительство.По данным еженедельного мониторинга Росстата, который проводится в 18 субъектах РФ, Белгородская область сохраняет первое место по наименьшей стоимости цен на продуктовую корзину. Как отмечает облправительство, одним из факторов, сдерживающих стоимость товаров, стали инициированные губернатором сельскохозяйственные ярмарки, которые проводятся с 19 марта. Торговые площадки выходного дня позволяют жителям области приобретать продукцию местных сельхозпроизводителей и фермеров из соседних регионов по сниженным ценам.За минувшие выходные ярмарки были организованы в 12 муниципалитетах, в том числе в крупнейших городах области: Белгороде, Старом Осколе и Губкине. В общей сложности мероприятия посетили около 43 тысяч человек. По поручению Вячеслава Гладкова, работа по расширению ассортимента и уменьшению цен велась еженедельно. В ходе оперативного совещания в понедельник губернатор провел сравнение средней стоимости некоторых продуктов с их ценами на ярмарках."Мы с вами еженедельно посещаем субботние ярмарки в Белгороде. Видим, что у нас там и лук репчатый по 20 рублей, масло сливочное по 500 рублей и ниже. У нас нет возможности отрегулировать стоимость каждого продукта питания в каждом магазине. Контроль за повышением цен, работа с ФАС и организация работы с местными производителями - вот, чем мы занимаемся с вами. С моей точки зрения есть изменения, но можно и лучше", - сказал Вячеслав Гладков.Глава региона напомнил, что в следующие выходные пройдут финальные ярмарки весеннего сезона. Однако формат взаимодействия с сельхозпроизводителями без посредников необходимо сохранить."Хотелось бы, чтобы проект "Покупай Белгородское" был расширен. Чтобы у производителей была возможность продать местную продукцию по привлекательным ценам, но без ущерба для самих себя. Мы сокращаем логистические цепочки. Привлекаем таких же производителей из других регионов к нам торговать с качественной продукцией. И мне бы очень хотелось, чтобы в летний период такая торговля осталась. Все должно быть видно людям, а не для отчета", - отметил Гладков.
https://ria.ru/20220404/yarmarki-1781685103.html
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экономика, вячеслав гладков, старый оскол, россия, белгород, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная антимонопольная служба (фас россии), белгородская область
13:36 11.04.2022
 
Проект "Покупай белгородское" необходимо расширить, заявил губернатор

Губернатор Белгородской области Гладков поручил расширить проект "Покупай белгородское"

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил расширить региональный проект "Покупай белгородское", сообщает в понедельник облправительство.
По данным еженедельного мониторинга Росстата, который проводится в 18 субъектах РФ, Белгородская область сохраняет первое место по наименьшей стоимости цен на продуктовую корзину. Как отмечает облправительство, одним из факторов, сдерживающих стоимость товаров, стали инициированные губернатором сельскохозяйственные ярмарки, которые проводятся с 19 марта. Торговые площадки выходного дня позволяют жителям области приобретать продукцию местных сельхозпроизводителей и фермеров из соседних регионов по сниженным ценам.
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Белгородский губернатор поручил усовершенствовать сельхозярмарки в регионе
За минувшие выходные ярмарки были организованы в 12 муниципалитетах, в том числе в крупнейших городах области: Белгороде, Старом Осколе и Губкине. В общей сложности мероприятия посетили около 43 тысяч человек. По поручению Вячеслава Гладкова, работа по расширению ассортимента и уменьшению цен велась еженедельно. В ходе оперативного совещания в понедельник губернатор провел сравнение средней стоимости некоторых продуктов с их ценами на ярмарках.
"Мы с вами еженедельно посещаем субботние ярмарки в Белгороде. Видим, что у нас там и лук репчатый по 20 рублей, масло сливочное по 500 рублей и ниже. У нас нет возможности отрегулировать стоимость каждого продукта питания в каждом магазине. Контроль за повышением цен, работа с ФАС и организация работы с местными производителями - вот, чем мы занимаемся с вами. С моей точки зрения есть изменения, но можно и лучше", - сказал Вячеслав Гладков.
Глава региона напомнил, что в следующие выходные пройдут финальные ярмарки весеннего сезона. Однако формат взаимодействия с сельхозпроизводителями без посредников необходимо сохранить.
"Хотелось бы, чтобы проект "Покупай Белгородское" был расширен. Чтобы у производителей была возможность продать местную продукцию по привлекательным ценам, но без ущерба для самих себя. Мы сокращаем логистические цепочки. Привлекаем таких же производителей из других регионов к нам торговать с качественной продукцией. И мне бы очень хотелось, чтобы в летний период такая торговля осталась. Все должно быть видно людям, а не для отчета", - отметил Гладков.
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Белгородская областьЭкономикаВячеслав ГладковСтарый ОсколРоссияБелгородФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Белгородская область
 
 
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