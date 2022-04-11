https://ria.ru/20220411/predprinimatelstvo-1782950231.html
Путин рекомендовал расширить возможности по поддержке предпринимательства
Путин рекомендовал расширить возможности по поддержке предпринимательства - РИА Новости, 11.04.2022
Путин рекомендовал расширить возможности по поддержке предпринимательства
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал регионам до 25 апреля расширить возможность предоставления финсредств институтами поддержки предпринимательства,... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:09
2022-04-11T17:09
2022-04-11T17:09
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал регионам до 25 апреля расширить возможность предоставления финсредств институтами поддержки предпринимательства, говорится в поручении президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля."Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации... расширить возможность предоставления финансовой поддержки региональными институтами поддержки предпринимательства, в том числе посредством совершенствования условий ее предоставления", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220210/italiya-1772030490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Путин рекомендовал расширить возможности по поддержке предпринимательства
Путин рекомендовал регионам расширить возможности по поддержке предпринимательства