https://ria.ru/20220411/postavki-1782952806.html
Путин поручил увеличить поставки экспортных товаров на внутренний рынок
Путин поручил увеличить поставки экспортных товаров на внутренний рынок - РИА Новости, 11.04.2022
Путин поручил увеличить поставки экспортных товаров на внутренний рынок
Президент России Владимир Путин поручил принять меры по сохранению объемов производства и увеличению объемов поставок экспортных товаров на внутренний рынок,... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:18
2022-04-11T17:18
2022-04-11T17:18
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры по сохранению объемов производства и увеличению объемов поставок экспортных товаров на внутренний рынок, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации ... осуществлять мониторинг ситуации на рынках товаров с высокой долей экспортных поставок и принять меры по сохранению объемов производства экспортных товаров и увеличению объемов их поставок на внутренний рынок", - говорится в перечне.Доклад должен быть представлен до 25 апреля, далее - ежемесячно.
https://ria.ru/20220411/import-1782828435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Путин поручил увеличить поставки экспортных товаров на внутренний рынок
Президент Путин поручил увеличить объемы поставок экспортных товаров на внутренний рынок