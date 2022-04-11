https://ria.ru/20220411/postavki-1782952806.html

Путин поручил увеличить поставки экспортных товаров на внутренний рынок

Путин поручил увеличить поставки экспортных товаров на внутренний рынок - РИА Новости, 11.04.2022

Путин поручил увеличить поставки экспортных товаров на внутренний рынок

Президент России Владимир Путин поручил принять меры по сохранению объемов производства и увеличению объемов поставок экспортных товаров на внутренний рынок,... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:18

2022-04-11T17:18

2022-04-11T17:18

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры по сохранению объемов производства и увеличению объемов поставок экспортных товаров на внутренний рынок, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации ... осуществлять мониторинг ситуации на рынках товаров с высокой долей экспортных поставок и принять меры по сохранению объемов производства экспортных товаров и увеличению объемов их поставок на внутренний рынок", - говорится в перечне.Доклад должен быть представлен до 25 апреля, далее - ежемесячно.

https://ria.ru/20220411/import-1782828435.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, экономика, владимир путин