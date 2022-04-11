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В Липецкой области стартовали посевные работы - РИА Новости, 11.04.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220411/posevnaya-1782932252.html
В Липецкой области стартовали посевные работы
В Липецкой области стартовали посевные работы - РИА Новости, 11.04.2022
В Липецкой области стартовали посевные работы
Сельскохозяйственные предприятия Липецкой области приступили к весеннему севу, аграрии региона планируют засеять 1,4 миллиона гектаров пашни, 815 тысяч из... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:05
2022-04-11T16:05
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 апр – РИА Новости. Сельскохозяйственные предприятия Липецкой области приступили к весеннему севу, аграрии региона планируют засеять 1,4 миллиона гектаров пашни, 815 тысяч из которых отведено под зерновые и зернобобовые культуры, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, большая часть озимых, площадь под которыми в Липецкой области составляет 369,5 тысяч гектаров, благополучно пережили зиму: 97% находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. В половине районов области хозяйства уже проводят их подкормку, а в некоторых приступили к севу.Он уточнил, что площадь под сахарной свеклой будет увеличена по сравнению с 2021 годом на 15% и составит 125 тысяч гектаров. Масличные культуры займут 370 тысяч гектаров. Соей засеют 115 тысяч гектаров, увеличив посевные площади более чем на 25 тысяч. Под картофель будет отведено 5,7 тысяч гектаров, что на 200 гектаров больше уровня прошлого года. Также планируется увеличить площади под овощами открытого грунта. Кроме этого, в региональном управлении сельского хозяйства сообщили, что на данный момент семенами яровых зерновых и зернобобовых культур аграрии региона также обеспечены на 100 %. Есть семена на пересев, а если он не понадобится, власти региона допускают отправку части этих семян в страны ближнего зарубежья.
https://ria.ru/20220302/artamonov-1776083371.html
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липецкая область, игорь артамонов
16:05 11.04.2022
 

В Липецкой области стартовали посевные работы

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПосевные работы
Посевные работы - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЛИПЕЦК, 11 апр – РИА Новости. Сельскохозяйственные предприятия Липецкой области приступили к весеннему севу, аграрии региона планируют засеять 1,4 миллиона гектаров пашни, 815 тысяч из которых отведено под зерновые и зернобобовые культуры, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, большая часть озимых, площадь под которыми в Липецкой области составляет 369,5 тысяч гектаров, благополучно пережили зиму: 97% находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. В половине районов области хозяйства уже проводят их подкормку, а в некоторых приступили к севу.
"В этом году, учитывая потребность, мы увеличим посевные площади под основными культурами, чтобы обеспечить жителей области и других регионов хлебом, сахаром, овощами, а также сделать запас семян на следующий год", - сказал Артамонов.
Он уточнил, что площадь под сахарной свеклой будет увеличена по сравнению с 2021 годом на 15% и составит 125 тысяч гектаров. Масличные культуры займут 370 тысяч гектаров. Соей засеют 115 тысяч гектаров, увеличив посевные площади более чем на 25 тысяч. Под картофель будет отведено 5,7 тысяч гектаров, что на 200 гектаров больше уровня прошлого года. Также планируется увеличить площади под овощами открытого грунта. Кроме этого, в региональном управлении сельского хозяйства сообщили, что на данный момент семенами яровых зерновых и зернобобовых культур аграрии региона также обеспечены на 100 %. Есть семена на пересев, а если он не понадобится, власти региона допускают отправку части этих семян в страны ближнего зарубежья.
"У Липецкой области развитый агропромышленный комплекс, в отрасли трудятся большие профессионалы, которые никогда нас не подводили. Уверен, что и в этом, не самом простом для страны году, наши аграрии смогут достигнуть хороших показателей и обеспечить продовольствием жителей региона", – отметил Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 16:46Липецкая область
Губернатор Артамонов: липецкие предприятия работают стабильно
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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