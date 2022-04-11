https://ria.ru/20220411/posevnaya-1782932252.html

В Липецкой области стартовали посевные работы

В Липецкой области стартовали посевные работы - РИА Новости, 11.04.2022

В Липецкой области стартовали посевные работы

Сельскохозяйственные предприятия Липецкой области приступили к весеннему севу, аграрии региона планируют засеять 1,4 миллиона гектаров пашни, 815 тысяч из... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:05

2022-04-11T16:05

2022-04-11T16:05

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 11 апр – РИА Новости. Сельскохозяйственные предприятия Липецкой области приступили к весеннему севу, аграрии региона планируют засеять 1,4 миллиона гектаров пашни, 815 тысяч из которых отведено под зерновые и зернобобовые культуры, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, большая часть озимых, площадь под которыми в Липецкой области составляет 369,5 тысяч гектаров, благополучно пережили зиму: 97% находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. В половине районов области хозяйства уже проводят их подкормку, а в некоторых приступили к севу.Он уточнил, что площадь под сахарной свеклой будет увеличена по сравнению с 2021 годом на 15% и составит 125 тысяч гектаров. Масличные культуры займут 370 тысяч гектаров. Соей засеют 115 тысяч гектаров, увеличив посевные площади более чем на 25 тысяч. Под картофель будет отведено 5,7 тысяч гектаров, что на 200 гектаров больше уровня прошлого года. Также планируется увеличить площади под овощами открытого грунта. Кроме этого, в региональном управлении сельского хозяйства сообщили, что на данный момент семенами яровых зерновых и зернобобовых культур аграрии региона также обеспечены на 100 %. Есть семена на пересев, а если он не понадобится, власти региона допускают отправку части этих семян в страны ближнего зарубежья.

https://ria.ru/20220302/artamonov-1776083371.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов