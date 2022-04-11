17:22 11.04.2022 (обновлено: 17:39 11.04.2022)
Посол в Варшаве: захват дипсобственности в Польше противоречит нормам права
Посол в Варшаве Андреев: захват дипсобственности России нарушает международное право
© AFP 2022 / Damien SimonartЗдание, находящееся в российской дипломатической собственности в Варшаве, Польша
Здание, находящееся в российской дипломатической собственности в Варшаве, Польша
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Захват российской дипломатической собственности в Польше противоречит нормам международного права, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.
"Захват ее (дипсобсвтенности - ред.) противоречит как польскому праву, так и международному, именно Венской конвенции о дипломатических сношениях", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее дипломат сообщил, что посольство России направило в МИД Польши ноту протеста в связи с захватом находящегося в дипсобственности здания.
Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45. В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.