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Посол в Варшаве: захват дипсобственности в Польше противоречит нормам права - РИА Новости, 11.04.2022
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Посол в Варшаве: захват дипсобственности в Польше противоречит нормам права
Посол в Варшаве: захват дипсобственности в Польше противоречит нормам права - РИА Новости, 11.04.2022
Посол в Варшаве: захват дипсобственности в Польше противоречит нормам права
Захват российской дипломатической собственности в Польше противоречит нормам международного права, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:22
2022-04-11T17:39
в мире
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польша
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Захват российской дипломатической собственности в Польше противоречит нормам международного права, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев."Захват ее (дипсобсвтенности - ред.) противоречит как польскому праву, так и международному, именно Венской конвенции о дипломатических сношениях", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ранее дипломат сообщил, что посольство России направило в МИД Польши ноту протеста в связи с захватом находящегося в дипсобственности здания.Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45. В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.
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в мире, россия, польша, мид польши
17:22 11.04.2022 (обновлено: 17:39 11.04.2022)
 
Посол в Варшаве: захват дипсобственности в Польше противоречит нормам права

Посол в Варшаве Андреев: захват дипсобственности России нарушает международное право

© AFP 2022 / Damien SimonartЗдание, находящееся в российской дипломатической собственности в Варшаве, Польша
Здание, находящееся в российской дипломатической собственности в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AFP 2022 / Damien Simonart
Здание, находящееся в российской дипломатической собственности в Варшаве, Польша
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Захват российской дипломатической собственности в Польше противоречит нормам международного права, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.
"Захват ее (дипсобсвтенности - ред.) противоречит как польскому праву, так и международному, именно Венской конвенции о дипломатических сношениях", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 14:04
Мэр Варшавы заявил об изъятии российской недвижимости
Ранее дипломат сообщил, что посольство России направило в МИД Польши ноту протеста в связи с захватом находящегося в дипсобственности здания.
Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45. В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.
 
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