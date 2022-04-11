https://ria.ru/20220411/polsha-1782953523.html

Посол в Варшаве: захват дипсобственности в Польше противоречит нормам права

Посол в Варшаве: захват дипсобственности в Польше противоречит нормам права - РИА Новости, 11.04.2022

Посол в Варшаве: захват дипсобственности в Польше противоречит нормам права

Захват российской дипломатической собственности в Польше противоречит нормам международного права, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:22

2022-04-11T17:22

2022-04-11T17:39

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Захват российской дипломатической собственности в Польше противоречит нормам международного права, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев."Захват ее (дипсобсвтенности - ред.) противоречит как польскому праву, так и международному, именно Венской конвенции о дипломатических сношениях", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ранее дипломат сообщил, что посольство России направило в МИД Польши ноту протеста в связи с захватом находящегося в дипсобственности здания.Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45. В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.

https://ria.ru/20220411/polsha-1782906495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, польша, мид польши