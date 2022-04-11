https://ria.ru/20220411/politseyskiy-1783009479.html

Полицейский в Нижнем Новгороде избил пьяного мужчину, который позже умер

Полицейский в Нижнем Новгороде избил пьяного мужчину, который позже умер - РИА Новости, 11.04.2022

Полицейский в Нижнем Новгороде избил пьяного мужчину, который позже умер

Полицейский в Нижнем Новгороде избил пьяного мужчину, который позже скончался в больнице, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T23:37

2022-04-11T23:37

2022-04-11T23:37

происшествия

россия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Полицейский в Нижнем Новгороде избил пьяного мужчину, который позже скончался в больнице, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, ночью 9 апреля на улице Бекетова таксист высадил нетрезвого пассажира, который отказывался оплатить проезд.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вред здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Был задержан 24-летний подозреваемый.Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, полиция ведет служебную проверку в отношении оперуполномоченного.Кроме того, подчеркнули в пресс-службе ведомства, будет проверена появившаяся в СМИ информация о том, что у потерпевшего не было принято заявление в отделе полиции.

https://ria.ru/20220410/saratov-1782815965.html

россия

нижегородская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, россия, нижегородская область