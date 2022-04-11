Полицейский в Нижнем Новгороде избил пьяного мужчину, который позже умер
Полицейский в Нижнем Новгороде избил пьяного мужчину, который позже умер в больнице
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Полицейский в Нижнем Новгороде избил пьяного мужчину, который позже скончался в больнице, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, ночью 9 апреля на улице Бекетова таксист высадил нетрезвого пассажира, который отказывался оплатить проезд.
"Выйдя из машины, пассажир поссорился с ранее незнакомым ему мужчиной. В ходе конфликта подозреваемый нанес пассажиру такси несколько ударов ногой по телу. Пострадавший был доставлен в больницу, где от полученных телесных повреждений скончался", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вред здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Был задержан 24-летний подозреваемый.
"Как установили следователи СК, обвиняемый являлся сотрудником полиции, в момент совершения преступления не находился при исполнении служебных обязанностей. В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляет ведомство.
Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, полиция ведет служебную проверку в отношении оперуполномоченного.
"В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. По результатам проверки он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - заявили в пресс-службе регионального главка МВД.
Кроме того, подчеркнули в пресс-службе ведомства, будет проверена появившаяся в СМИ информация о том, что у потерпевшего не было принято заявление в отделе полиции.
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