https://ria.ru/20220411/polikliniki-1782922722.html

Тюменская область в этом году построит поликлинику, 2 ФАПа и 7 амбулаторий

Тюменская область в этом году построит поликлинику, 2 ФАПа и 7 амбулаторий - РИА Новости, 11.04.2022

Тюменская область в этом году построит поликлинику, 2 ФАПа и 7 амбулаторий

Тюменская область реализует программу модернизации первичного звена здравоохранения, она рассчитана до 2025 года, и все запланированное на 2022 год будет... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T15:12

2022-04-11T15:12

2022-04-11T15:12

тюменская область

тюменский район

ялуторовск

здоровье - общество

александр моор

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 11 апр – РИА Новости. Тюменская область реализует программу модернизации первичного звена здравоохранения, она рассчитана до 2025 года, и все запланированное на 2022 год будет выполнено в полном объеме, заявил журналистам глава региона Александр Моор.Программа модернизации первичного звена здравоохранения направлена в первую очередь на муниципалитеты с населением менее 50 тысяч человек, ее главная цель - повысить доступность и качество медицинской помощи в малых населенных пунктах."В 2021 году все мероприятия в рамках программы выполнены в полном объёме. Что касается планов на 2022-й, то в этом году мы закончим строительство поликлиники в селе Каскара Тюменского района, должно быть построено 9 модульных объектов - два ФАПа и семь амбулаторий в разных муниципалитетах, 7 зданий мы отремонтируем и приобретём 39 санитарных автомобилей", - сообщил журналистам Моор при посещении новой поликлиники в Ялуторовске.Губернатор также рассказал о высокой укомплектованности медучреждений области кадрами. "В системе здравоохранения региона работают более 20 тысяч врачей и специалистов среднего медперсонала. В целом укомплектованность врачами составляет более 95%, среднего медперсонала превышает 97%", - сообщил Моор.Самая главным способом пополнения штата медучреждений, по словам губернатора, являются целевой набор и обучение: по этим двум программам сегодня учатся 730 студентов и почти 100 ординаторов. Для привлечения медиков в села реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", по ним за десять лет на работу в сельские больницы устроились 680 врачей и более 230 специалистов среднего звена.

https://ria.ru/20220408/natsproekty-1782522617.html

тюменский район

ялуторовск

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тюменский район, ялуторовск, здоровье - общество, александр моор, тюменская область