https://ria.ru/20220411/pogoda-1782870005.html

Москвичам пообещали умеренно теплую и облачную погоду с прояснениями

Москвичам пообещали умеренно теплую и облачную погоду с прояснениями - РИА Новости, 11.04.2022

Москвичам пообещали умеренно теплую и облачную погоду с прояснениями

Облачная погода с прояснениями, умеренно теплая ожидается в Москве на этой неделе, прогулки на природе лучше планировать на четверг, когда вероятность осадков... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:35

2022-04-11T11:35

2022-04-11T11:35

общество

москва

погода

татьяна позднякова

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, умеренно теплая ожидается в Москве на этой неделе, прогулки на природе лучше планировать на четверг, когда вероятность осадков самая низкая, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Самая ненастная погода нас ожидает в понедельник днём и предстоящей ночью. За сегодняшний день на город может вылиться от 5 до 10 миллиметров, до 5 миллиметров дождь уже наблюдался в Москве. Предстоящей ночью также облачно, временами дождь, но менее интенсивный, порядка 2-6 миллиметров за 12 часов. Сегодня день довольно прохладный, максимальная температура +6-+8", - сказала Позднякова РИА Новости.Она добавила, что предстоящей ночью и в последующие ночи до субботы включительно по региону минимальная температура будет положительная, порядка +1-+5 градусов."Дневная температура уже завтра составит где-то+12- +13 градусов, то есть, уже среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на два-три градуса. И в последующие дни удержится умеренно теплая погода с дневной температурой в пределах +10-15 градусов", - отметила Позднякова.По ее словам, следующий этап более влажной и дождливой погоды прогнозируется в субботу днем."В принципе, во второй половине недели облачная погода с прояснениями, небольшие дожди, без осадков будет только в четверг. И может быть, четверг будет самым комфортным днем, чтобы планировать какие-то прогулки на природе. Без осадков и довольно тепло", - резюмировала Позднякова.

https://ria.ru/20220411/pogoda-1782869173.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, москва, погода, татьяна позднякова