https://ria.ru/20220411/podderzhka-1782950092.html
Путин поручил рассмотреть вопрос поддержки научно-исследовательских работ
Путин поручил рассмотреть вопрос поддержки научно-исследовательских работ - РИА Новости, 11.04.2022
Путин поручил рассмотреть вопрос поддержки научно-исследовательских работ
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с комиссиями Госсовета РФ рассмотреть вопрос дополнительной поддержки проведения... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:08
2022-04-11T17:08
2022-04-11T17:26
владимир путин
экономика
наука
россия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с комиссиями Госсовета РФ рассмотреть вопрос дополнительной поддержки проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по импортозамещению, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации рассмотреть вопросы... о дополнительной поддержке проведения (в том числе научно-образовательными центрами) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по импортозамещению", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220411/predprinimatelstvo-1782950231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, экономика, наука, россия
17:08 11.04.2022 (обновлено: 17:26 11.04.2022)
Путин поручил рассмотреть вопрос поддержки научно-исследовательских работ
Путин поручил правительству рассмотреть вопрос дополнительной поддержки научных работ