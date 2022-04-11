https://ria.ru/20220411/podderzhka-1782950092.html

Путин поручил рассмотреть вопрос поддержки научно-исследовательских работ

Путин поручил рассмотреть вопрос поддержки научно-исследовательских работ - РИА Новости, 11.04.2022

Путин поручил рассмотреть вопрос поддержки научно-исследовательских работ

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с комиссиями Госсовета РФ рассмотреть вопрос дополнительной поддержки проведения... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:08

2022-04-11T17:08

2022-04-11T17:26

владимир путин

экономика

наука

россия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с комиссиями Госсовета РФ рассмотреть вопрос дополнительной поддержки проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по импортозамещению, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации рассмотреть вопросы... о дополнительной поддержке проведения (в том числе научно-образовательными центрами) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по импортозамещению", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220411/predprinimatelstvo-1782950231.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, экономика, наука, россия