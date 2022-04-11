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В Белгородской области запретили использовать пиротехнику - РИА Новости, 11.04.2022
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В Белгородской области запретили использовать пиротехнику
В Белгородской области запретили использовать пиротехнику - РИА Новости, 11.04.2022
В Белгородской области запретили использовать пиротехнику
Петарды, фейерверки и салюты запретили использовать в Белгородской области на две недели, чтобы не пугать людей лишними звуками, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:41
2022-04-11T19:41
белгородская область
украина
россия
общество
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ВОРОНЕЖ, 11 апр - РИА Новости. Петарды, фейерверки и салюты запретили использовать в Белгородской области на две недели, чтобы не пугать людей лишними звуками, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Ранее он объявил о введении с 11 апреля в регионе желтого уровня террористической опасности."Также с сегодняшнего дня и до 25 апреля подписал постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов по всей области, чтобы не пугать людей лишними громкими звуками", - написал Гладков в своем Telegram-канале, добавив, что сейчас самое главное - это сохранять спокойствие.Белгородская область граничит с Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины.
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белгородская область, украина, россия, общество
19:41 11.04.2022
 
В Белгородской области запретили использовать пиротехнику

Использование пиротехники запретили на две недели в Белгородской области

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкХлопушка
Хлопушка - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ВОРОНЕЖ, 11 апр - РИА Новости. Петарды, фейерверки и салюты запретили использовать в Белгородской области на две недели, чтобы не пугать людей лишними звуками, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее он объявил о введении с 11 апреля в регионе желтого уровня террористической опасности.
"Также с сегодняшнего дня и до 25 апреля подписал постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов по всей области, чтобы не пугать людей лишними громкими звуками", - написал Гладков в своем Telegram-канале, добавив, что сейчас самое главное - это сохранять спокойствие.
Белгородская область граничит с Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины.
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