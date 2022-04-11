https://ria.ru/20220411/pirotekhnika-1782984184.html

В Белгородской области запретили использовать пиротехнику

В Белгородской области запретили использовать пиротехнику - РИА Новости, 11.04.2022

В Белгородской области запретили использовать пиротехнику

Петарды, фейерверки и салюты запретили использовать в Белгородской области на две недели, чтобы не пугать людей лишними звуками, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:41

2022-04-11T19:41

2022-04-11T19:41

белгородская область

украина

россия

общество

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ВОРОНЕЖ, 11 апр - РИА Новости. Петарды, фейерверки и салюты запретили использовать в Белгородской области на две недели, чтобы не пугать людей лишними звуками, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Ранее он объявил о введении с 11 апреля в регионе желтого уровня террористической опасности."Также с сегодняшнего дня и до 25 апреля подписал постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов по всей области, чтобы не пугать людей лишними громкими звуками", - написал Гладков в своем Telegram-канале, добавив, что сейчас самое главное - это сохранять спокойствие.Белгородская область граничит с Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины.

https://ria.ru/20220411/opasnost-1782978976.html

белгородская область

украина

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

белгородская область, украина, россия, общество