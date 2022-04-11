https://ria.ru/20220411/pirotekhnika-1782984184.html
В Белгородской области запретили использовать пиротехнику
В Белгородской области запретили использовать пиротехнику - РИА Новости, 11.04.2022
В Белгородской области запретили использовать пиротехнику
Петарды, фейерверки и салюты запретили использовать в Белгородской области на две недели, чтобы не пугать людей лишними звуками, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:41
2022-04-11T19:41
2022-04-11T19:41
белгородская область
украина
россия
общество
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ВОРОНЕЖ, 11 апр - РИА Новости. Петарды, фейерверки и салюты запретили использовать в Белгородской области на две недели, чтобы не пугать людей лишними звуками, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Ранее он объявил о введении с 11 апреля в регионе желтого уровня террористической опасности."Также с сегодняшнего дня и до 25 апреля подписал постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов по всей области, чтобы не пугать людей лишними громкими звуками", - написал Гладков в своем Telegram-канале, добавив, что сейчас самое главное - это сохранять спокойствие.Белгородская область граничит с Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины.
https://ria.ru/20220411/opasnost-1782978976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, украина, россия, общество
В Белгородской области запретили использовать пиротехнику
Использование пиротехники запретили на две недели в Белгородской области