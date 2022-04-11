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Природоохранная акция "ПаркАрт" стартует в Москве с 15 апреля - РИА Новости, 12.04.2022
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Природоохранная акция "ПаркАрт" стартует в Москве с 15 апреля
Природоохранная акция "ПаркАрт" стартует в Москве с 15 апреля - РИА Новости, 12.04.2022
Природоохранная акция "ПаркАрт" стартует в Москве с 15 апреля
Природоохранная акция "ПаркАрт" по нанесению рисунков на деревья стартует в Москве с 15 апреля, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-11T16:41
2022-04-12T15:42
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Природоохранная акция "ПаркАрт" по нанесению рисунков на деревья стартует в Москве с 15 апреля, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."С 15 апреля стартует седьмой сезон природоохранной акции "ПаркАрт". Это лечение поврежденных деревьев с помощью искусства. Рисунок становится лечебным пластырем, под которым раны дерева консервируются, постепенно затягиваются, а иногда и полностью заживают", - говорится в сообщении.Отмечается, что акция пройдет на 12 природных территориях. Рисунки нанесут только на те деревья, где образовались морозобойные трещины, дупла, раны, оголенные участки ствола, рисунки выполнят водонепроницаемыми акриловыми красками – они не вредят дереву и создают дополнительный защитный слой на ране.
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городское хозяйство москвы, москва
16:41 11.04.2022 (обновлено: 15:42 12.04.2022)
 

Природоохранная акция "ПаркАрт" стартует в Москве с 15 апреля

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыАкция "ПаркАрт"
Акция ПаркАрт - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Природоохранная акция "ПаркАрт" по нанесению рисунков на деревья стартует в Москве с 15 апреля, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"С 15 апреля стартует седьмой сезон природоохранной акции "ПаркАрт". Это лечение поврежденных деревьев с помощью искусства. Рисунок становится лечебным пластырем, под которым раны дерева консервируются, постепенно затягиваются, а иногда и полностью заживают", - говорится в сообщении.
Отмечается, что акция пройдет на 12 природных территориях. Рисунки нанесут только на те деревья, где образовались морозобойные трещины, дупла, раны, оголенные участки ствола, рисунки выполнят водонепроницаемыми акриловыми красками – они не вредят дереву и создают дополнительный защитный слой на ране.
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