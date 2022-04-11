https://ria.ru/20220411/parkart-1783135618.html

Природоохранная акция "ПаркАрт" стартует в Москве с 15 апреля

Природоохранная акция "ПаркАрт" стартует в Москве с 15 апреля - РИА Новости, 12.04.2022

Природоохранная акция "ПаркАрт" стартует в Москве с 15 апреля

Природоохранная акция "ПаркАрт" по нанесению рисунков на деревья стартует в Москве с 15 апреля, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-11T16:41

2022-04-11T16:41

2022-04-12T15:42

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Природоохранная акция "ПаркАрт" по нанесению рисунков на деревья стартует в Москве с 15 апреля, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."С 15 апреля стартует седьмой сезон природоохранной акции "ПаркАрт". Это лечение поврежденных деревьев с помощью искусства. Рисунок становится лечебным пластырем, под которым раны дерева консервируются, постепенно затягиваются, а иногда и полностью заживают", - говорится в сообщении.Отмечается, что акция пройдет на 12 природных территориях. Рисунки нанесут только на те деревья, где образовались морозобойные трещины, дупла, раны, оголенные участки ствола, рисунки выполнят водонепроницаемыми акриловыми красками – они не вредят дереву и создают дополнительный защитный слой на ране.

https://realty.ria.ru/20220329/moskva-1780464849.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва