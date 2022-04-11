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На Западе возмутились претензиями Зеленского к оказываемой помощи - РИА Новости, 11.04.2022
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На Западе возмутились претензиями Зеленского
На Западе возмутились претензиями Зеленского к оказываемой помощи - РИА Новости, 11.04.2022
На Западе возмутились претензиями Зеленского
Читатели The Hill жестко раскритиковали Владимира Зеленского после заявления об "ответственности всего мира за зверства, совершенные на Украине". РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:11
2022-04-11T17:11
в мире
украина
владимир зеленский
сша
нато
россия
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Читатели The Hill жестко раскритиковали Владимира Зеленского после заявления об "ответственности всего мира за зверства, совершенные на Украине"."Никто не виноват, кроме тебя. Ты мог все закончить до того, как это началось", — убежден colonelguano."Ответственность несет он и его сообщники-нацисты", — отметил Supreme Ruler Of The Universe."Конечно, ведь мир ничего не делал, пока киевский режим в течение восьми лет атаковал Донбасс", — подчеркнул Marc Frederic.Некоторые пользователи решили напомнить, что "США — это не весь мир"."Ага…в основном США и НАТО", — заключил Ryan Clark.Накануне Владимир Зеленский дал интервью телеканалу CBS, в котором вновь осудил США и членов НАТО за отказ ввести бесполетную зону над Украиной. Он отметил, что понимает страх западных стран перед новой мировой войной, однако заявил, что "это не снимает с них ответственности".В марте генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не будет вводить бесполетную зону во избежание выхода конфликта за пределы Украины. Как отметил глава Пентагона Ллойд Остин, закрытие неба над Украиной означало бы войну с Россией, которую США стремятся не допустить.Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220410/zelenskiy-1782782906.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220407/oon-1782318798.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сша, нато, россия
17:11 11.04.2022
 
На Западе возмутились претензиями Зеленского к оказываемой помощи

Читатели The Hill: Зеленский и его окружение несут ответственность за жертвы на Украине

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Читатели The Hill жестко раскритиковали Владимира Зеленского после заявления об "ответственности всего мира за зверства, совершенные на Украине".
"Сначала он умоляет весь мир о военной помощи, а затем обвиняет в войне на территории своей страны", — считает ImAmDunes.
"Никто не виноват, кроме тебя. Ты мог все закончить до того, как это началось", — убежден colonelguano.
"Ответственность несет он и его сообщники-нацисты", — отметил Supreme Ruler Of The Universe.
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"Конечно, ведь мир ничего не делал, пока киевский режим в течение восьми лет атаковал Донбасс", — подчеркнул Marc Frederic.
Некоторые пользователи решили напомнить, что "США — это не весь мир".
"Виновато так называемое международное сообщество в лице США, Канады, Австралии и Европы", — написал Enrique Villa.
"Ага…в основном США и НАТО", — заключил Ryan Clark.
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Накануне Владимир Зеленский дал интервью телеканалу CBS, в котором вновь осудил США и членов НАТО за отказ ввести бесполетную зону над Украиной. Он отметил, что понимает страх западных стран перед новой мировой войной, однако заявил, что "это не снимает с них ответственности".
В марте генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не будет вводить бесполетную зону во избежание выхода конфликта за пределы Украины. Как отметил глава Пентагона Ллойд Остин, закрытие неба над Украиной означало бы войну с Россией, которую США стремятся не допустить.
Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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