https://ria.ru/20220411/oruzhie-1782971065.html

В Пентагоне рассказали о поставках оружия на Украину

В Пентагоне рассказали о поставках оружия на Украину - РИА Новости, 11.04.2022

В Пентагоне рассказали о поставках оружия на Украину

Западное оружие поставляется на Украину восемью-десятью авиарейсами в день и почти постоянным потоком автоколонн, сообщил журналистам высокопоставленный... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T18:27

2022-04-11T18:27

2022-04-11T19:04

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ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Западное оружие поставляется на Украину восемью-десятью авиарейсами в день и почти постоянным потоком автоколонн, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.По его словам, США вместе с союзниками создали сложный и эффективный механизм поставок и используют его на протяжении "многих недель"."Речь идет о восьми-десяти авиарейсах в регион в день и почти постоянных наземных конвоях, которые движутся в страну. Мы хотели бы это сохранить", - сказал он.Чиновник отказался раскрывать подробности логистических механизмов, благодаря которым Украина получает западное оружие, боеприпасы и снаряжение на миллиарды долларов, включая средства ПВО, танки и беспилотные летательные аппараты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/otvestvennost-1782950961.html

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782829341.html

https://ria.ru/20220411/tanki-1782967441.html

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россия

украина

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, в мире, россия, украина, министерство обороны сша