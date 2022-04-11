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Путин поручил сократить срок оплаты продукции по контрактам с госкомпаниями - РИА Новости, 11.04.2022
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Путин поручил сократить срок оплаты продукции по контрактам с госкомпаниями
Путин поручил сократить срок оплаты продукции по контрактам с госкомпаниями - РИА Новости, 11.04.2022
Путин поручил сократить срок оплаты продукции по контрактам с госкомпаниями
Президент России Владимир Путин поручил внести поправки в законы и сократить до 7 дней срок оплаты поставленной продукции по контрактам, заключенным компаниями... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:15
2022-04-11T17:17
экономика
россия
михаил мишустин
правительство рф
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести поправки в законы и сократить до 7 дней срок оплаты поставленной продукции по контрактам, заключенным компаниями с госучастием, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих сокращение до семи рабочих дней сроков оплаты поставленной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) по контрактам и гражданско-правовым договорам, заключенным организациями с государственным участием (в рамках федеральных законов "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц")", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения - 25 апреля, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф, владимир путин
17:15 11.04.2022 (обновлено: 17:17 11.04.2022)
 
Путин поручил сократить срок оплаты продукции по контрактам с госкомпаниями

Путин поручил сократить до семи дней срок оплаты продукции по контрактам с госкомпаниями

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства РФ
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести поправки в законы и сократить до 7 дней срок оплаты поставленной продукции по контрактам, заключенным компаниями с госучастием, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих сокращение до семи рабочих дней сроков оплаты поставленной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) по контрактам и гражданско-правовым договорам, заключенным организациями с государственным участием (в рамках федеральных законов "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц")", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения - 25 апреля, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отвечает на вопросы депутатов после выступления с ежегодным отчетом правительства перед Госдумой - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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