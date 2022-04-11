https://ria.ru/20220411/oplata-1782951677.html

Путин поручил сократить срок оплаты продукции по контрактам с госкомпаниями

Путин поручил сократить срок оплаты продукции по контрактам с госкомпаниями - РИА Новости, 11.04.2022

Путин поручил сократить срок оплаты продукции по контрактам с госкомпаниями

Президент России Владимир Путин поручил внести поправки в законы и сократить до 7 дней срок оплаты поставленной продукции по контрактам, заключенным компаниями... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:15

2022-04-11T17:15

2022-04-11T17:17

экономика

россия

михаил мишустин

правительство рф

владимир путин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести поправки в законы и сократить до 7 дней срок оплаты поставленной продукции по контрактам, заключенным компаниями с госучастием, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих сокращение до семи рабочих дней сроков оплаты поставленной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) по контрактам и гражданско-правовым договорам, заключенным организациями с государственным участием (в рамках федеральных законов "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц")", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения - 25 апреля, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782335405.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф, владимир путин