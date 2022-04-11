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В двух районах Кубани ввели желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 11.04.2022
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В двух районах Кубани ввели желтый уровень террористической опасности
В двух районах Кубани ввели желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 11.04.2022
В двух районах Кубани ввели желтый уровень террористической опасности
В двух районах Краснодарского края вводится желтый уровень террористической опансоти, сообщил губернатор региона Вениамин Кондартьев. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:06
2022-04-11T19:45
россия
краснодарский край
щербиновский район
происшествия
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КРАСНОДАР, 11 апр — РИА Новости. В двух районах Краснодарского края вводится желтый уровень террористической опансоти, сообщил губернатор региона Вениамин Кондартьев."Подписал распоряжение о введении "желтого" уровня террористической опасности с 20:00 11 апреля на территории Ейского и Щербиновского районов", — заявил он.В этих муниципалитетах усилят работу правоохранительных органов. "Жителей и гостей Кубани прошу быть более бдительными и при любой подозрительной ситуации обращаться в полицию по номерам 102 или 112", — написал Кондратьев.Ранее желтый уровень террористической угрозы также ввели в Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях. Всего таких уровней три: повышенный — синий, высокий — желтый и последний, критический, — красный.
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россия
краснодарский край
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россия, краснодарский край, щербиновский район, происшествия
19:06 11.04.2022 (обновлено: 19:45 11.04.2022)
 
В двух районах Кубани ввели желтый уровень террористической опасности

В двух районах Краснодарского края ввели желтый уровень террористической опасности

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КРАСНОДАР, 11 апр — РИА Новости. В двух районах Краснодарского края вводится желтый уровень террористической опансоти, сообщил губернатор региона Вениамин Кондартьев.
"Подписал распоряжение о введении "желтого" уровня террористической опасности с 20:00 11 апреля на территории Ейского и Щербиновского районов", — заявил он.
В этих муниципалитетах усилят работу правоохранительных органов.
"Жителей и гостей Кубани прошу быть более бдительными и при любой подозрительной ситуации обращаться в полицию по номерам 102 или 112", — написал Кондратьев.
Ранее желтый уровень террористической угрозы также ввели в Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях. Всего таких уровней три: повышенный — синий, высокий — желтый и последний, критический, — красный.
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