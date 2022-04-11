https://ria.ru/20220411/opasnost-1782978976.html

В двух районах Кубани ввели желтый уровень террористической опасности

В двух районах Кубани ввели желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 11.04.2022

В двух районах Кубани ввели желтый уровень террористической опасности

В двух районах Краснодарского края вводится желтый уровень террористической опансоти, сообщил губернатор региона Вениамин Кондартьев. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:06

2022-04-11T19:06

2022-04-11T19:45

россия

краснодарский край

щербиновский район

происшествия

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КРАСНОДАР, 11 апр — РИА Новости. В двух районах Краснодарского края вводится желтый уровень террористической опансоти, сообщил губернатор региона Вениамин Кондартьев."Подписал распоряжение о введении "желтого" уровня террористической опасности с 20:00 11 апреля на территории Ейского и Щербиновского районов", — заявил он.В этих муниципалитетах усилят работу правоохранительных органов. "Жителей и гостей Кубани прошу быть более бдительными и при любой подозрительной ситуации обращаться в полицию по номерам 102 или 112", — написал Кондратьев.Ранее желтый уровень террористической угрозы также ввели в Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях. Всего таких уровней три: повышенный — синий, высокий — желтый и последний, критический, — красный.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

россия

краснодарский край

щербиновский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, краснодарский край, щербиновский район, происшествия