https://ria.ru/20220411/onlayn-konferentsiya-1782890244.html

Онлайн-конференция "Public communications in GR" пройдет 20 мая

Онлайн-конференция "Public communications in GR" пройдет 20 мая - РИА Новости, 11.04.2022

Онлайн-конференция "Public communications in GR" пройдет 20 мая

ежегодная онлайн - конференция "Public communications in GR". Ключевыми темами конференции в этом году будут создание коалиций и укрепление партнерских... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:55

2022-04-11T12:55

2022-04-11T12:55

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782880157_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_62bcbe887d66e089302dac2f7165a373.jpg

МОСКВА, 11 апр - Gr-клуб "GR Business Uninon". В рамках работы gr-клуба "GR Business Union" 20 мая2022 года пройдет ежегодная онлайн - конференция "Public communications in GR". Ключевыми темами конференции в этом году будут создание коалиций и укрепление партнерских отношений, а также работа со CМИ и social media. Среди заявленных спикеров выступят: Дмитрий Крохмалев, заместитель директора по работе с органами государственной власти ОМГ (с кейсом: СМИ как инструмент GR-взаимодействия: как наладить отношения со стейкхолдерами через общественность?); Ольга Санарова. директор департамента внешних коммуникаций En+ Group ( с докладом про техники взаимодействия с прессой); Мария Дронова, директор по связям с органами государственной власти, ЕВРАЗ ( с рабочим кейсом о ведении сложных gr/pr-кампаний); Мария Келембет, директор по взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями по стране Coca-Cola HBC Россия (кейс: Индустриальные PR-кампании в поддержку категории: как защититься от GR-рисков всей категории в целом?), а также Нина Орешкина, head of PR ИНВИТРО; Никита Пичугин, директор Департамента взаимодействия с органами государственной власти и общественными организациями ОСК; Артур Борцов, управляющий директор по коммуникациям и международному сотрудничеству, Евразийский банк развития; Алексей Иванов, директор департамента по взаимодействию с государственными органами федеральных торговых сетей, Х5 Group; Алекей Воробьев, директор по корпоративным отношениям,Heineken и др.Конференция будет интересна топ-менеджменту частных и государственных организаций, специалистам в сфере связей с общественностью и органами государственной власти, общественным организациям, профильным союзам и ассоциациям.Более подробно ознакомиться с программой и спикерами можно сделав переход по ссылке:По всем вопросам: 8 (499) 841-68-52, info@grbusinessunion.comДата и время проведения: 20 мая 2022, 11:00-18:00, (16+)Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы