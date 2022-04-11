https://ria.ru/20220411/obstrel-1782949089.html

Украинские войска обстреляли поселок Фрунзе в ЛНР

Украинские войска обстреляли поселок Фрунзе в ЛНР - РИА Новости, 11.04.2022

Украинские войска обстреляли поселок Фрунзе в ЛНР

Украинские войска выпустили в понедельник четыре снаряда калибром 152 миллиметра по поселку Фрунзе в Луганской народной республике, заявило представительство... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:04

2022-04-11T17:04

2022-04-11T17:56

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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник четыре снаряда калибром 152 миллиметра по поселку Фрунзе в Луганской народной республике, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщает представительство в своем Telegram-канале, обстрел производился из населенного пункта Новотошковское."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 15.25 с направления н.п. Новотошковское по н.п. Фрунзе с применением артиллерийского орудия 152 мм (четыре снаряда)", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр