https://ria.ru/20220411/nyurnberg-1782889392.html
Россия должна готовить "Нюрнберг 2.0", считают в РВИО
Россия должна готовить "Нюрнберг 2.0", считают в РВИО - РИА Новости, 11.04.2022
Россия должна готовить "Нюрнберг 2.0", считают в РВИО
Россия уже сейчас должна фиксировать и собирать свидетельства жестокого обращение с российскими военнопленными на Украине, чтобы после окончания спецоперации... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:53
2022-04-11T12:53
2022-04-11T12:53
в мире
россия
общество
российское военно-историческое общество (рвио)
нюрнбергский процесс
международный день освобождения узников фашистских концлагерей
украина
харьковская область
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия уже сейчас должна фиксировать и собирать свидетельства жестокого обращение с российскими военнопленными на Украине, чтобы после окончания спецоперации предать виновных трибуналу, подобного Нюрнбергскому, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.Сегодня, 11 апреля, в мире отмечается Международный день узников фашистских концлагерей. Именно в этот день 77 лет назад были освобождены узники Бухенвальда."К сожалению, мир не хочет видеть зверств украинских националистов, поэтому мы должны брать их в плен, допрашивать и обнародовать изложенные ими факты. Кроме того, мы уже сейчас должны на основании собранных данных готовить массовые судебные процессы над военными преступниками – если хотите, "Нюрнберг 2.0". Даже если западные страны останутся равнодушными к этой проблеме, то мы должны будем сделать это для себя, начинать готовить эти судебные процессы прямо сейчас – не откладывая", - сказал Мягков.Историк отметил, что несмотря на отсутствие на Украине концлагерей в классическом понимании, условия содержания российских военнопленных часто заставляет проводить параллели с Великой Отечественной войной: "Мы имеем факты издевательств, расстрелов раненых, пренебрежения международными конвенциями – Гаагской, Женевской и так далее"."Так же поступали 80 лет назад и украинские коллаборационисты нацистов: не жалели ни мирных граждан, ни советских солдат, шли на разнообразные зверства, в том числе вырезали свастики на телах жертв. Мы можем провести параллели между теми днями и сегодняшним поведением украинцев хотя бы по мариупольской "библиотеке", где содержали пленных и горожан", - подчеркнул Мягков.Ранее в марте в интернете появились кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.Минобороны РФ ранее сообщило, что будут найдены и понесут суровую ответственность украинские нацисты и руководители киевского режима, причастные к издевательствам над российскими военнопленными, а также все "прямо призывающие к издевательствам над российскими военнослужащими".
https://ria.ru/20220410/pytki-1782777285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, общество, российское военно-историческое общество (рвио), нюрнбергский процесс, международный день освобождения узников фашистских концлагерей, украина, харьковская область, александр бастрыкин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия должна готовить "Нюрнберг 2.0", считают в РВИО
Историк Мягков: Россия должна готовить "Нюрнберг 2.0" за обращение украинцев с пленными
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия уже сейчас должна фиксировать и собирать свидетельства жестокого обращение с российскими военнопленными на Украине, чтобы после окончания спецоперации предать виновных трибуналу, подобного Нюрнбергскому, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Сегодня, 11 апреля, в мире отмечается Международный день узников фашистских концлагерей. Именно в этот день 77 лет назад были освобождены узники Бухенвальда.
"К сожалению, мир не хочет видеть зверств украинских националистов, поэтому мы должны брать их в плен, допрашивать и обнародовать изложенные ими факты. Кроме того, мы уже сейчас должны на основании собранных данных готовить массовые судебные процессы над военными преступниками – если хотите, "Нюрнберг 2.0". Даже если западные страны останутся равнодушными к этой проблеме, то мы должны будем сделать это для себя, начинать готовить эти судебные процессы прямо сейчас – не откладывая", - сказал Мягков.
Историк отметил, что несмотря на отсутствие на Украине
концлагерей в классическом понимании, условия содержания российских военнопленных часто заставляет проводить параллели с Великой Отечественной войной: "Мы имеем факты издевательств, расстрелов раненых, пренебрежения международными конвенциями – Гаагской, Женевской и так далее".
"Так же поступали 80 лет назад и украинские коллаборационисты нацистов: не жалели ни мирных граждан, ни советских солдат, шли на разнообразные зверства, в том числе вырезали свастики на телах жертв. Мы можем провести параллели между теми днями и сегодняшним поведением украинцев хотя бы по мариупольской "библиотеке", где содержали пленных и горожан", - подчеркнул Мягков.
Ранее в марте в интернете появились кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги на одной из баз украинских националистов в Харьковской области
. После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.
Минобороны РФ ранее сообщило, что будут найдены и понесут суровую ответственность украинские нацисты и руководители киевского режима, причастные к издевательствам над российскими военнопленными, а также все "прямо призывающие к издевательствам над российскими военнослужащими".