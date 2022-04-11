Рейтинг@Mail.ru
Учителя в Татарстане получат 12 тысяч ноутбуков, произведенных в республике - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20220411/noutbuki-1782960538.html
Учителя в Татарстане получат 12 тысяч ноутбуков, произведенных в республике
Учителя в Татарстане получат 12 тысяч ноутбуков, произведенных в республике - РИА Новости, 11.04.2022
Учителя в Татарстане получат 12 тысяч ноутбуков, произведенных в республике
Учителя в Татарстане получат 12 тысяч ноутбуков производства казанского предприятия "ICL – КПО ВС", которое успешно справляется с современными вызовами, заявил... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:39
2022-04-11T17:39
республика татарстан
технологии
россия
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
ак барс (банк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569083507_0:464:2815:2047_1920x0_80_0_0_e6ddce3f6879cbcff5eb01a4f08dff9c.jpg
КАЗАНЬ, 11 апр – РИА Новости. Учителя в Татарстане получат 12 тысяч ноутбуков производства казанского предприятия "ICL – КПО ВС", которое успешно справляется с современными вызовами, заявил президент республики Рустам Минниханов.Минниханов в понедельник посетил завод по производству вычислительной техники "ICL Техно" АО "ICL – КПО ВС" и принял участие в церемонии вручения учителям общеобразовательных школ ноутбуков Raybook производства этой компании."Для компании работа в новых условиях - это тоже новые вызовы, связанные с импортозамещением. В целом здесь ведется серьезная работа, и это дает уверенность, что мы найдем решение в современной ситуации. Сегодня вручаем ноутбуки учителям. В целом учителя получат 12 тысяч ноутбуков, и это серьезная поддержка системы образования", - сказал Минниханов в ходе посещения предприятия.Глава республики отметил, что такая поддержка будет оказываться и далее."Мы понимаем, что это дорогое удовольствие, но сегодня качественное образование невозможно без цифровизации", - подчеркнул он, напомнив, что большая поддержка осуществляется и федеральным центром: сегодня все школы обеспечены высокоскоростным интернетом, в этом году реализуется программа обеспечения всех школ в стране качественным беспроводным интернетом (Wi-Fi).2022 год объявлен с Татарстане годом цифровизации. В рамках него в республике начата программа обеспечения учителей новыми ноутбуками, инициированная президентом Татарстана и профинансированная банком "Ак Барс". Программа реализуется совместно с минцифры и минобрнауки Татарстана, компанией "ICL – КПО ВС"."ICL – КПО ВС" - высокотехнологичная, динамично развивающаяся группа компаний, входящая в число крупнейших ИТ-компаний России, предоставляющая весь спектр ИТ-услуг, проектов, решений и продуктов. Компания была основана как совместное предприятие в 1991 году на базе завода ЭВМ Казанским производственным объединением вычислительных систем (КПО ВС) и британской компанией International Computers Limited (ICL). С 2002 по 2013 входила в группу компаний Fujitsu, на данный момент компании являются партнерами. У компании более 1,9 тысячи заказчиков из 35 стран.
https://ria.ru/20220324/importozameschenie-1779888285.html
https://ria.ru/20220324/haier-1779864998.html
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569083507_32:0:2761:2047_1920x0_80_0_0_771ff060ae71c344893fa5dc213bdd92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, ак барс (банк)
17:39 11.04.2022
 

Учителя в Татарстане получат 12 тысяч ноутбуков, произведенных в республике

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУчительница с ноутбуком
Учительница с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Учительница с ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 11 апр – РИА Новости. Учителя в Татарстане получат 12 тысяч ноутбуков производства казанского предприятия "ICL – КПО ВС", которое успешно справляется с современными вызовами, заявил президент республики Рустам Минниханов.
Минниханов в понедельник посетил завод по производству вычислительной техники "ICL Техно" АО "ICL – КПО ВС" и принял участие в церемонии вручения учителям общеобразовательных школ ноутбуков Raybook производства этой компании.
"Для компании работа в новых условиях - это тоже новые вызовы, связанные с импортозамещением. В целом здесь ведется серьезная работа, и это дает уверенность, что мы найдем решение в современной ситуации. Сегодня вручаем ноутбуки учителям. В целом учителя получат 12 тысяч ноутбуков, и это серьезная поддержка системы образования", - сказал Минниханов в ходе посещения предприятия.
Глава республики отметил, что такая поддержка будет оказываться и далее.
Казань - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 16:31Республика Татарстан
Татарстан создал центр импортозамещения для смягчения последствий санкций
"Мы понимаем, что это дорогое удовольствие, но сегодня качественное образование невозможно без цифровизации", - подчеркнул он, напомнив, что большая поддержка осуществляется и федеральным центром: сегодня все школы обеспечены высокоскоростным интернетом, в этом году реализуется программа обеспечения всех школ в стране качественным беспроводным интернетом (Wi-Fi).
2022 год объявлен с Татарстане годом цифровизации. В рамках него в республике начата программа обеспечения учителей новыми ноутбуками, инициированная президентом Татарстана и профинансированная банком "Ак Барс". Программа реализуется совместно с минцифры и минобрнауки Татарстана, компанией "ICL – КПО ВС".
"ICL – КПО ВС" - высокотехнологичная, динамично развивающаяся группа компаний, входящая в число крупнейших ИТ-компаний России, предоставляющая весь спектр ИТ-услуг, проектов, решений и продуктов. Компания была основана как совместное предприятие в 1991 году на базе завода ЭВМ Казанским производственным объединением вычислительных систем (КПО ВС) и британской компанией International Computers Limited (ICL). С 2002 по 2013 входила в группу компаний Fujitsu, на данный момент компании являются партнерами. У компании более 1,9 тысячи заказчиков из 35 стран.
Сотрудница на линии общей сборки завода Haier в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 15:03Республика Татарстан
Haier в Татарстане будет выпускать по 500 тысяч холодильников в год
 
Республика ТатарстанТехнологииРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Рустам МиннихановАк Барс (банк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала