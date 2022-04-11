https://ria.ru/20220411/noutbuki-1782960538.html
Учителя в Татарстане получат 12 тысяч ноутбуков, произведенных в республике
Учителя в Татарстане получат 12 тысяч ноутбуков, произведенных в республике - РИА Новости, 11.04.2022
Учителя в Татарстане получат 12 тысяч ноутбуков, произведенных в республике
Учителя в Татарстане получат 12 тысяч ноутбуков производства казанского предприятия "ICL – КПО ВС", которое успешно справляется с современными вызовами, заявил... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:39
2022-04-11T17:39
2022-04-11T17:39
республика татарстан
технологии
россия
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
ак барс (банк)
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КАЗАНЬ, 11 апр – РИА Новости. Учителя в Татарстане получат 12 тысяч ноутбуков производства казанского предприятия "ICL – КПО ВС", которое успешно справляется с современными вызовами, заявил президент республики Рустам Минниханов.Минниханов в понедельник посетил завод по производству вычислительной техники "ICL Техно" АО "ICL – КПО ВС" и принял участие в церемонии вручения учителям общеобразовательных школ ноутбуков Raybook производства этой компании."Для компании работа в новых условиях - это тоже новые вызовы, связанные с импортозамещением. В целом здесь ведется серьезная работа, и это дает уверенность, что мы найдем решение в современной ситуации. Сегодня вручаем ноутбуки учителям. В целом учителя получат 12 тысяч ноутбуков, и это серьезная поддержка системы образования", - сказал Минниханов в ходе посещения предприятия.Глава республики отметил, что такая поддержка будет оказываться и далее."Мы понимаем, что это дорогое удовольствие, но сегодня качественное образование невозможно без цифровизации", - подчеркнул он, напомнив, что большая поддержка осуществляется и федеральным центром: сегодня все школы обеспечены высокоскоростным интернетом, в этом году реализуется программа обеспечения всех школ в стране качественным беспроводным интернетом (Wi-Fi).2022 год объявлен с Татарстане годом цифровизации. В рамках него в республике начата программа обеспечения учителей новыми ноутбуками, инициированная президентом Татарстана и профинансированная банком "Ак Барс". Программа реализуется совместно с минцифры и минобрнауки Татарстана, компанией "ICL – КПО ВС"."ICL – КПО ВС" - высокотехнологичная, динамично развивающаяся группа компаний, входящая в число крупнейших ИТ-компаний России, предоставляющая весь спектр ИТ-услуг, проектов, решений и продуктов. Компания была основана как совместное предприятие в 1991 году на базе завода ЭВМ Казанским производственным объединением вычислительных систем (КПО ВС) и британской компанией International Computers Limited (ICL). С 2002 по 2013 входила в группу компаний Fujitsu, на данный момент компании являются партнерами. У компании более 1,9 тысячи заказчиков из 35 стран.
https://ria.ru/20220324/importozameschenie-1779888285.html
https://ria.ru/20220324/haier-1779864998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, ак барс (банк)
КАЗАНЬ, 11 апр – РИА Новости. Учителя в Татарстане получат 12 тысяч ноутбуков производства казанского предприятия "ICL – КПО ВС", которое успешно справляется с современными вызовами, заявил президент республики Рустам Минниханов.
Минниханов в понедельник посетил завод по производству вычислительной техники "ICL Техно" АО "ICL – КПО ВС" и принял участие в церемонии вручения учителям общеобразовательных школ ноутбуков Raybook производства этой компании.
"Для компании работа в новых условиях - это тоже новые вызовы, связанные с импортозамещением. В целом здесь ведется серьезная работа, и это дает уверенность, что мы найдем решение в современной ситуации. Сегодня вручаем ноутбуки учителям. В целом учителя получат 12 тысяч ноутбуков, и это серьезная поддержка системы образования", - сказал Минниханов в ходе посещения предприятия.
Глава республики отметил, что такая поддержка будет оказываться и далее.
"Мы понимаем, что это дорогое удовольствие, но сегодня качественное образование невозможно без цифровизации", - подчеркнул он, напомнив, что большая поддержка осуществляется и федеральным центром: сегодня все школы обеспечены высокоскоростным интернетом, в этом году реализуется программа обеспечения всех школ в стране качественным беспроводным интернетом (Wi-Fi).
2022 год объявлен с Татарстане годом цифровизации. В рамках него в республике начата программа обеспечения учителей новыми ноутбуками, инициированная президентом Татарстана и профинансированная банком "Ак Барс". Программа реализуется совместно с минцифры и минобрнауки Татарстана, компанией "ICL – КПО ВС".
"ICL – КПО ВС" - высокотехнологичная, динамично развивающаяся группа компаний, входящая в число крупнейших ИТ-компаний России
, предоставляющая весь спектр ИТ-услуг, проектов, решений и продуктов. Компания была основана как совместное предприятие в 1991 году на базе завода ЭВМ Казанским производственным объединением вычислительных систем (КПО ВС) и британской компанией International Computers Limited (ICL). С 2002 по 2013 входила в группу компаний Fujitsu, на данный момент компании являются партнерами. У компании более 1,9 тысячи заказчиков из 35 стран.