https://ria.ru/20220411/nichiporchuk-1782935765.html
Путин освободил Ничипорчука от должности замглавы МЧС
Путин освободил Ничипорчука от должности замглавы МЧС - РИА Новости, 11.04.2022
Путин освободил Ничипорчука от должности замглавы МЧС
Президент Владимир Путин освободил Виктора Ничипорчука от должности замглавы МЧС России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:19
2022-04-11T16:19
2022-04-11T19:45
политика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил Виктора Ничипорчука от должности замглавы МЧС России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Ничипорчука Виктора Михайловича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных действий", — говорится в документе.
https://ria.ru/20220325/chubays-1780085614.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин
16:19 11.04.2022 (обновлено: 19:45 11.04.2022)
Путин освободил Ничипорчука от должности замглавы МЧС
Президент Путин освободил Виктора Ничипорчука от должности замглавы МЧС