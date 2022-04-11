https://ria.ru/20220411/nichiporchuk-1782935765.html

Путин освободил Ничипорчука от должности замглавы МЧС

Путин освободил Ничипорчука от должности замглавы МЧС - РИА Новости, 11.04.2022

Путин освободил Ничипорчука от должности замглавы МЧС

Президент Владимир Путин освободил Виктора Ничипорчука от должности замглавы МЧС России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:19

2022-04-11T16:19

2022-04-11T19:45

политика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил Виктора Ничипорчука от должности замглавы МЧС России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Ничипорчука Виктора Михайловича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных действий", — говорится в документе.

https://ria.ru/20220325/chubays-1780085614.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин