https://ria.ru/20220411/nekhammer-1782914104.html

Правительство Германии: Нехаммер проинформировал Шольца о поездке в Россию

Правительство Германии: Нехаммер проинформировал Шольца о поездке в Россию - РИА Новости, 11.04.2022

Правительство Германии: Нехаммер проинформировал Шольца о поездке в Россию

Планы поездки канцлера Австрии Карла Нехаммера в Москву были согласованы с Берлином, заявила на брифинге в понедельник первый заместитель официального... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:37

2022-04-11T14:37

2022-04-11T14:48

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БЕРЛИН, 11 апр – РИА Новости. Планы поездки канцлера Австрии Карла Нехаммера в Москву были согласованы с Берлином, заявила на брифинге в понедельник первый заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффманн.По словам представителя кабмина, "конкретных планов" поездок канцлера Шольца в Москву или в Киев пока нет. Она добавила, что Шольц участвует в переговорном процессе по поводу Украины, находится в постоянном контакте с президентами Путиным и Зеленским, партнерами в НАТО и ЕС."Федеральный канцлер находится в контакте как с российским президентом, так и прежде всего с украинским президентом, с Зеленским он вновь провел телефонный разговор в выходные. Таким образом он принимает участие в переговорах, находится в постоянном контакте с обоими президентами, с европейскими партнерами и партнерами в НАТО", - сказала Хоффманн.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/avstriya-1782816118.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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