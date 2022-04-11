Рейтинг@Mail.ru
Правительство Германии: Нехаммер проинформировал Шольца о поездке в Россию - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220411/nekhammer-1782914104.html
Правительство Германии: Нехаммер проинформировал Шольца о поездке в Россию
Правительство Германии: Нехаммер проинформировал Шольца о поездке в Россию - РИА Новости, 11.04.2022
Правительство Германии: Нехаммер проинформировал Шольца о поездке в Россию
Планы поездки канцлера Австрии Карла Нехаммера в Москву были согласованы с Берлином, заявила на брифинге в понедельник первый заместитель официального... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:37
2022-04-11T14:48
в мире
россия
австрия
германия
олаф шольц
карл нехаммер
владимир путин
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762440150_0:0:2945:1658_1920x0_80_0_0_ca953488944282318e9d1bb98ab55da7.jpg
БЕРЛИН, 11 апр – РИА Новости. Планы поездки канцлера Австрии Карла Нехаммера в Москву были согласованы с Берлином, заявила на брифинге в понедельник первый заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффманн.По словам представителя кабмина, "конкретных планов" поездок канцлера Шольца в Москву или в Киев пока нет. Она добавила, что Шольц участвует в переговорном процессе по поводу Украины, находится в постоянном контакте с президентами Путиным и Зеленским, партнерами в НАТО и ЕС."Федеральный канцлер находится в контакте как с российским президентом, так и прежде всего с украинским президентом, с Зеленским он вновь провел телефонный разговор в выходные. Таким образом он принимает участие в переговорах, находится в постоянном контакте с обоими президентами, с европейскими партнерами и партнерами в НАТО", - сказала Хоффманн.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/avstriya-1782816118.html
https://ria.ru/20220408/sholts-1782596707.html
россия
австрия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762440150_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_2d905607dec5242d9592367ecb402958.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, австрия, германия, олаф шольц, карл нехаммер, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр
14:37 11.04.2022 (обновлено: 14:48 11.04.2022)
 
Правительство Германии: Нехаммер проинформировал Шольца о поездке в Россию

Правительство ФРГ подтвердило, что Нехаммер проинформировал Шольца о поездке в Россию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 апр – РИА Новости. Планы поездки канцлера Австрии Карла Нехаммера в Москву были согласованы с Берлином, заявила на брифинге в понедельник первый заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффманн.
"Вопрос, была ли договоренность между федеральным канцлером Австрии и канцлером Шольцем, - я могу это подтвердить, да. Канцлер Нехаммер предварительно информировал канцлера Шольца о планах поехать в Москву. Могу добавить, что мы также приветствуем эту инициативу австрийского канцлера, что он ищет сегодня прямого разговора с (президентом России Владимиром) Путиным в Москве, поскольку мы… одобряем… любые дипломатические усилия, которые направлены на прекращение боевых действий на Украине и создание предпосылок для переговоров между Украиной и России", - сказала Хоффманн, добавив, что последние телефонные переговоры между Шольцем и Нехаммером состоялись в пятницу на прошлой неделе.
По словам представителя кабмина, "конкретных планов" поездок канцлера Шольца в Москву или в Киев пока нет. Она добавила, что Шольц участвует в переговорном процессе по поводу Украины, находится в постоянном контакте с президентами Путиным и Зеленским, партнерами в НАТО и ЕС.
"Федеральный канцлер находится в контакте как с российским президентом, так и прежде всего с украинским президентом, с Зеленским он вновь провел телефонный разговор в выходные. Таким образом он принимает участие в переговорах, находится в постоянном контакте с обоими президентами, с европейскими партнерами и партнерами в НАТО", - сказала Хоффманн.
Венская ратуша. Австрия - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 00:57
Межгосударственные отношения России и Австрии
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 19:06
Шольц назвал претензии к Макрону за контакты с Путиным несправедливыми
 
В миреРоссияАвстрияГерманияОлаф ШольцКарл НехаммерВладимир ПутинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала