14:37 11.04.2022 (обновлено: 14:48 11.04.2022)
Правительство Германии: Нехаммер проинформировал Шольца о поездке в Россию
Правительство ФРГ подтвердило, что Нехаммер проинформировал Шольца о поездке в Россию
Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 апр – РИА Новости. Планы поездки канцлера Австрии Карла Нехаммера в Москву были согласованы с Берлином, заявила на брифинге в понедельник первый заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффманн.
"Вопрос, была ли договоренность между федеральным канцлером Австрии и канцлером Шольцем, - я могу это подтвердить, да. Канцлер Нехаммер предварительно информировал канцлера Шольца о планах поехать в Москву. Могу добавить, что мы также приветствуем эту инициативу австрийского канцлера, что он ищет сегодня прямого разговора с (президентом России Владимиром) Путиным в Москве, поскольку мы… одобряем… любые дипломатические усилия, которые направлены на прекращение боевых действий на Украине и создание предпосылок для переговоров между Украиной и России", - сказала Хоффманн, добавив, что последние телефонные переговоры между Шольцем и Нехаммером состоялись в пятницу на прошлой неделе.
"Федеральный канцлер находится в контакте как с российским президентом, так и прежде всего с украинским президентом, с Зеленским он вновь провел телефонный разговор в выходные. Таким образом он принимает участие в переговорах, находится в постоянном контакте с обоими президентами, с европейскими партнерами и партнерами в НАТО", - сказала Хоффманн.
Вчера, 00:57Межгосударственные отношения России и Австрии
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.