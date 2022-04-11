https://ria.ru/20220411/nagrada-1782919163.html

В Екатеринбурге предложили наградить пенсионерку, давшую отпор ВСУ

В Екатеринбурге предложили наградить пенсионерку, давшую отпор ВСУ - РИА Новости, 11.04.2022

В Екатеринбурге предложили наградить пенсионерку, давшую отпор ВСУ

Уральские казаки готовят обращение о переносе в более публичное место в Екатеринбурге граффити с пенсионеркой, которая дала отпор украинским военным, а также о... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:59

2022-04-11T14:59

2022-04-11T14:59

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Уральские казаки готовят обращение о переносе в более публичное место в Екатеринбурге граффити с пенсионеркой, которая дала отпор украинским военным, а также о присуждении женщине ордена Мужества, сообщил РИА Новости атаман Исетской линии Оренбургского казачьего братства Ярослав Манцевич.Ранее в Екатеринбурге появилось граффити с изображением пожилой женщины с советским флагом. Ее прототипом стала жительница Украины, видео с которой вызвало общественный резонанс. На кадрах пенсионерка вышла с советским флагом к украинским военным, а после того, как они отобрали у нее флаг и встали на него ногами, женщина отказалась от гуманитарной помощи."Письмо готовится. Поднимаем вопрос о переносе арт-объекта. Можно было бы со средствами массовой информации предложить несколько мест для того, чтобы провести голосование, где бы хотел народ его видеть. Для администрации это будет более действенно. Сейчас подход к нему через булыжники, через грязь. Там будет строиться набережная, и этот арт-объект скоро снесут. Соответственно, он потеряется. Физический перенос, скорее всего, не получится, а вот связаться с художниками, чтобы они уже законно нарисовали, согласованно с администрацией, теоретически возможно", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что от имени казаков Исетской линии Оренбургского казачьего братства готовится обращение и на имя президента РФ о присвоении пенсионерке награды за проявленное мужество. Как подчеркнул Манцевич, после того, как украинские военные растоптали советское знамя, женщина отстояла свою идеологию, интересы и память предков."Учитывая ее возраст, учитывая ее состояние, она не испугалась. Получилось, что она вступила в реальный бой. Своим поступком она не дала сделать достаточно мощный информационный вброс. Это очень героический поступок. Она создала наоборот образ не в пользу солдат Украины. Я считаю, что она заслуживает как минимум присвоения какого-то ордена, вплоть до ордена Мужества", - отметил Манцевич.

https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html

https://ria.ru/20220409/volodin-1782708348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, россия, украина, екатеринбург