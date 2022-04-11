https://ria.ru/20220411/nagrada-1782919163.html
В Екатеринбурге предложили наградить пенсионерку, давшую отпор ВСУ
В Екатеринбурге предложили наградить пенсионерку, давшую отпор ВСУ - РИА Новости, 11.04.2022
В Екатеринбурге предложили наградить пенсионерку, давшую отпор ВСУ
Уральские казаки готовят обращение о переносе в более публичное место в Екатеринбурге граффити с пенсионеркой, которая дала отпор украинским военным, а также о... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:59
2022-04-11T14:59
2022-04-11T14:59
общество
россия
украина
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Уральские казаки готовят обращение о переносе в более публичное место в Екатеринбурге граффити с пенсионеркой, которая дала отпор украинским военным, а также о присуждении женщине ордена Мужества, сообщил РИА Новости атаман Исетской линии Оренбургского казачьего братства Ярослав Манцевич.Ранее в Екатеринбурге появилось граффити с изображением пожилой женщины с советским флагом. Ее прототипом стала жительница Украины, видео с которой вызвало общественный резонанс. На кадрах пенсионерка вышла с советским флагом к украинским военным, а после того, как они отобрали у нее флаг и встали на него ногами, женщина отказалась от гуманитарной помощи."Письмо готовится. Поднимаем вопрос о переносе арт-объекта. Можно было бы со средствами массовой информации предложить несколько мест для того, чтобы провести голосование, где бы хотел народ его видеть. Для администрации это будет более действенно. Сейчас подход к нему через булыжники, через грязь. Там будет строиться набережная, и этот арт-объект скоро снесут. Соответственно, он потеряется. Физический перенос, скорее всего, не получится, а вот связаться с художниками, чтобы они уже законно нарисовали, согласованно с администрацией, теоретически возможно", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что от имени казаков Исетской линии Оренбургского казачьего братства готовится обращение и на имя президента РФ о присвоении пенсионерке награды за проявленное мужество. Как подчеркнул Манцевич, после того, как украинские военные растоптали советское знамя, женщина отстояла свою идеологию, интересы и память предков."Учитывая ее возраст, учитывая ее состояние, она не испугалась. Получилось, что она вступила в реальный бой. Своим поступком она не дала сделать достаточно мощный информационный вброс. Это очень героический поступок. Она создала наоборот образ не в пользу солдат Украины. Я считаю, что она заслуживает как минимум присвоения какого-то ордена, вплоть до ордена Мужества", - отметил Манцевич.
https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html
https://ria.ru/20220409/volodin-1782708348.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, украина, екатеринбург
В Екатеринбурге предложили наградить пенсионерку, давшую отпор ВСУ
Казаки в Екатеринбурге предложили наградить пенсионерку, давшую отпор украинским военным
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Уральские казаки готовят обращение о переносе в более публичное место в Екатеринбурге граффити с пенсионеркой, которая дала отпор украинским военным, а также о присуждении женщине ордена Мужества, сообщил РИА Новости атаман Исетской линии Оренбургского казачьего братства Ярослав Манцевич.
Ранее в Екатеринбурге
появилось граффити с изображением пожилой женщины с советским флагом. Ее прототипом стала жительница Украины
, видео с которой вызвало общественный резонанс. На кадрах пенсионерка вышла с советским флагом к украинским военным, а после того, как они отобрали у нее флаг и встали на него ногами, женщина отказалась от гуманитарной помощи.
"Письмо готовится. Поднимаем вопрос о переносе арт-объекта. Можно было бы со средствами массовой информации предложить несколько мест для того, чтобы провести голосование, где бы хотел народ его видеть. Для администрации это будет более действенно. Сейчас подход к нему через булыжники, через грязь. Там будет строиться набережная, и этот арт-объект скоро снесут. Соответственно, он потеряется. Физический перенос, скорее всего, не получится, а вот связаться с художниками, чтобы они уже законно нарисовали, согласованно с администрацией, теоретически возможно", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что от имени казаков Исетской линии Оренбургского казачьего братства готовится обращение и на имя президента РФ о присвоении пенсионерке награды за проявленное мужество. Как подчеркнул Манцевич, после того, как украинские военные растоптали советское знамя, женщина отстояла свою идеологию, интересы и память предков.
"Учитывая ее возраст, учитывая ее состояние, она не испугалась. Получилось, что она вступила в реальный бой. Своим поступком она не дала сделать достаточно мощный информационный вброс. Это очень героический поступок. Она создала наоборот образ не в пользу солдат Украины. Я считаю, что она заслуживает как минимум присвоения какого-то ордена, вплоть до ордена Мужества", - отметил Манцевич.