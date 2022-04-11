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Что носить: готовы ли российские бренды заменить ушедшие с рынка марки - РИА Новости, 11.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220411/moda-1782307445.html
Что носить: готовы ли российские бренды заменить ушедшие с рынка марки
Что носить: готовы ли российские бренды заменить ушедшие с рынка марки - РИА Новости, 11.04.2022
Что носить: готовы ли российские бренды заменить ушедшие с рынка марки
С российского рынка ушли многие иностранные бренды одежды. Очереди накануне закрытия магазинов напоминали советские в период острого дефицита. Какие... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T08:00
2022-04-11T09:38
санкции в отношении россии
культура
одежда
мода
wildberries
белоруссия
россия
иваново
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. С российского рынка ушли многие иностранные бренды одежды. Очереди накануне закрытия магазинов напоминали советские в период острого дефицита. Какие отечественные марки масс-маркета могут и готовы заменить хитовые твидовые жакеты от Zara и уютные худи от Uniqlo — в материале РИА Новости. Есть предложение, будет спросС начала марта многие российские производители одежды отметили рост спроса на свою продукцию. Чем ниже стоимость — тем этот показатель выше. Например, представители одной из самых демократичных по ценам марок, "Телодвижения", говорят о трехкратном увеличении заказов в прошлом месяце. Команда планирует открыть собственный магазин, сейчас работают только через интернет. "Конечно, нам нужно время — офлайн-продажи предъявляют новые требования. В частности, расширение ассортимента", — рассказывает гендиректор ООО "СКВТ" (бренд "Телодвижения") Татьяна Крылова. В Wildberries подтвердили, что интерес к отечественным брендам растет.Об увеличении заказов говорит и основатель бренда ROSHE Натали Роше. Особенно нравятся россиянкам ее костюмы-тройки, двусторонние купальники, пляжные туники и льняные комплекты.Основатели петербургской марки You уже задумались о расширении производства. Стоимость пиджаков и костюмов You — гораздо ниже, чем у более раскрученных российских марок (от десяти тысяч рублей). В этом же ценовом сегменте и ROSHE. Из чего шитьОдна из проблем наших производителей — где сейчас закупать качественные ткани. Теперь это дорого и за границей, и в России. После резкого скачка цен на пошивочные материалы в конце февраля стоимость на сырье не снижается, хоть рубль и укрепился. Многие предприятия купили ткани впрок и пока благодаря этому удерживают цены на прежнем уровне. Что дальше — неизвестно. Достойный аналог качественному импортному материалу стоит недешево, и найти его не всегда просто."Телодвижения" уже с декабря сотрудничает с фабрикой в Иваново. Представители марки уверяют, что местный футер по качеству лучше турецкого, который использует большинство отечественных производств.Бренд VERA YAKIMOVA славится своими экошубами. Основатель признается, что подобрать замену невесомому немецкому утеплителю было очень сложно. Материал удерживает тепло при морозах до минус 35, сохраняя пластичность и легкость вещи. Не сильно рассчитывают на отечественные материалы и основатели You. Есть только два-три текстильных производства в России и Белоруссии, с которыми они планируют начать сотрудничество, но это очень маленький объем.Где шить Предприятия, у которых производство в России, имеют неоспоримые преимущества: оплата труда — в рублях, логистическое плечо короче. Это позволяет сдерживать рост цен или поднимать их плавно. Однако очень многие, особенно крупные марки, отшивают одежду в других странах.Так, основную часть коллекций Melon Fashion Group (ZARINA, befree, LOVE REPUBLIC, sela) создают за рубежом, преимущественно в Азии. Фабрики выполняют полный цикл производства, включая поиск и изготовление тканей и фурнитуры.В качестве альтернативных площадок Melon Fashion Group сейчас рассматривает Узбекистан, Турцию и Киргизию. Эти страны относительно близко, что дает возможность сократить сроки доставки и снизить риски, удерживая себестоимость.А как же белорусский трикотаж? В Белоруссии около двух тысяч предприятий легкой промышленности, имеющих крепкие связи с Россией. "Купалинка" — одно из крупнейших. В начале года объем производства и продаж у них увеличился, но в последний месяц финансовое положение ухудшилось.Несмотря на это, отмечает она, в компании создают новые модели. Правда, теперь пытаются уходить от технологически сложных видов обработки изделий и замысловатых силуэтов — чтобы снизить затраты на пошив. Активнее сотрудничают с местными производителями тканей. Белорусские брюки, шорты и туники из оршанского льна уже оценили покупатели из России.
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Алина Кравцова
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санкции в отношении россии, одежда, мода, wildberries, белоруссия, россия, иваново, uniqlo, zara, технологии, бренды, стиль жизни
08:00 11.04.2022 (обновлено: 09:38 11.04.2022)
 

Что носить: готовы ли российские бренды заменить ушедшие с рынка марки

© Фото : предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVAМодели бренда VERA YAKIMOVA
Модели бренда VERA YAKIMOVA - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. С российского рынка ушли многие иностранные бренды одежды. Очереди накануне закрытия магазинов напоминали советские в период острого дефицита. Какие отечественные марки масс-маркета могут и готовы заменить хитовые твидовые жакеты от Zara и уютные худи от Uniqlo — в материале РИА Новости.

Есть предложение, будет спрос

С начала марта многие российские производители одежды отметили рост спроса на свою продукцию. Чем ниже стоимость — тем этот показатель выше. Например, представители одной из самых демократичных по ценам марок, "Телодвижения", говорят о трехкратном увеличении заказов в прошлом месяце.
© Фото : предоставлено пресс-службой бренда "Телодвижения"

Модели бренда "Телодвижения"

Модели бренда Телодвижения
1 из 3

Модели бренда "Телодвижения"

© Фото : предоставлено пресс-службой бренда "Телодвижения"
© Фото : предоставлено пресс-службой бренда "Телодвижения"

Бренд "Телодвижения"

Модели бренда Телодвижения
2 из 3

Бренд "Телодвижения"

© Фото : предоставлено пресс-службой бренда "Телодвижения"
© Фото : предоставлено пресс-службой бренда "Телодвижения"

Одежда бренда "Телодвижения"

Модели бренда Телодвижения
3 из 3

Одежда бренда "Телодвижения"

© Фото : предоставлено пресс-службой бренда "Телодвижения"
1 из 3

Модели бренда "Телодвижения"

© Фото : предоставлено пресс-службой бренда "Телодвижения"
2 из 3

Бренд "Телодвижения"

© Фото : предоставлено пресс-службой бренда "Телодвижения"
3 из 3

Одежда бренда "Телодвижения"

© Фото : предоставлено пресс-службой бренда "Телодвижения"
Команда планирует открыть собственный магазин, сейчас работают только через интернет. "Конечно, нам нужно время — офлайн-продажи предъявляют новые требования. В частности, расширение ассортимента", — рассказывает гендиректор ООО "СКВТ" (бренд "Телодвижения") Татьяна Крылова.
В Wildberries подтвердили, что интерес к отечественным брендам растет.

"Из российской продукции наибольшим спросом пользуются одежда и обувь, косметика, продукты питания и детские товары, — перечисляет руководитель пресс-службы компании Валерий Прокопьев. — Только за 2021 год на нашу онлайн-платформу вышли свыше 370 тысяч отечественных предпринимателей.

Об увеличении заказов говорит и основатель бренда ROSHE Натали Роше. Особенно нравятся россиянкам ее костюмы-тройки, двусторонние купальники, пляжные туники и льняные комплекты.
© Фото : roshe style

Основатель ROSHE, стилист Натали Роше в одежде собственного бренда

Стилист, основатель roshe_style Натали Роше в одежде собственного бренда
1 из 4

Основатель ROSHE, стилист Натали Роше в одежде собственного бренда

© Фото : roshe style
© Фото : roshe style

Стилист Натали Роше

Модели бренда roshe style
2 из 4

Стилист Натали Роше

© Фото : roshe style
© Фото : roshe style

Стилист Натали Роше в одежде собственного бренда

Модели бренда roshe style
3 из 4

Стилист Натали Роше в одежде собственного бренда

© Фото : roshe style
© Фото : roshe style

Модели в купальниках бренда ROSHE

Модели бренда roshe style
4 из 4

Модели в купальниках бренда ROSHE

© Фото : roshe style
1 из 4

Основатель ROSHE, стилист Натали Роше в одежде собственного бренда

© Фото : roshe style
2 из 4

Стилист Натали Роше

© Фото : roshe style
3 из 4

Стилист Натали Роше в одежде собственного бренда

© Фото : roshe style
4 из 4

Модели в купальниках бренда ROSHE

© Фото : roshe style

"У нас небольшое производство, и я с трудом сдерживаю рост цен, — признается Роше. — При больших объемах стоимость пошива единицы продукции может быть ниже, ведь технология создания модельного ряда одинакова независимо от величины партии".

Основатели петербургской марки You уже задумались о расширении производства.

"В новых условиях открылось много возможностей, и мы видим возросший интерес к российским брендам, — отмечают основатели бренда Алиса Миргородская и Мария Ван Малдерен. — Совокупный рост продаж составил более 20 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года".

© Фото : предоставлено пресс-службой бренда YouМодели бренда You
Модели бренда You
1 из 3
Модели бренда You
© Фото : предоставлено пресс-службой бренда You
© Фото : предоставлено пресс-службой бренда You

Одежда бренда You

Модели бренда You
2 из 3

Одежда бренда You

© Фото : предоставлено пресс-службой бренда You
© Фото : предоставлено пресс-службой бренда You

Бренд You

Модели бренда You
3 из 3

Бренд You

© Фото : предоставлено пресс-службой бренда You
1 из 3
Модели бренда You
© Фото : предоставлено пресс-службой бренда You
2 из 3

Одежда бренда You

© Фото : предоставлено пресс-службой бренда You
3 из 3

Бренд You

© Фото : предоставлено пресс-службой бренда You
Стоимость пиджаков и костюмов You — гораздо ниже, чем у более раскрученных российских марок (от десяти тысяч рублей). В этом же ценовом сегменте и ROSHE.

Из чего шить

Одна из проблем наших производителей — где сейчас закупать качественные ткани. Теперь это дорого и за границей, и в России. После резкого скачка цен на пошивочные материалы в конце февраля стоимость на сырье не снижается, хоть рубль и укрепился.

"Поставщики не заказывают большие партии: опасаются, что их не выкупят, — говорит Роше. — В швейном деле часто работают с отсрочкой платежа — деньги после первых продаж. Сейчас такой возможности не предоставляют".

Многие предприятия купили ткани впрок и пока благодаря этому удерживают цены на прежнем уровне. Что дальше — неизвестно. Достойный аналог качественному импортному материалу стоит недешево, и найти его не всегда просто.
"Телодвижения" уже с декабря сотрудничает с фабрикой в Иваново. Представители марки уверяют, что местный футер по качеству лучше турецкого, который использует большинство отечественных производств.
Бренд VERA YAKIMOVA славится своими экошубами. Основатель признается, что подобрать замену невесомому немецкому утеплителю было очень сложно. Материал удерживает тепло при морозах до минус 35, сохраняя пластичность и легкость вещи.
© Фото : предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA

Одежда бренда VERA YAKIMOVA

Модели бренда VERA YAKIMOVA
1 из 4

Одежда бренда VERA YAKIMOVA

© Фото : предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA
© Фото : предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVAМодели бренда VERA YAKIMOVA
Модели бренда VERA YAKIMOVA
2 из 4
Модели бренда VERA YAKIMOVA
© Фото : предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA
© Фото : предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA

Одежда марки VERA YAKIMOVA

Модели бренда VERA YAKIMOVA
3 из 4

Одежда марки VERA YAKIMOVA

© Фото : предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA
© Фото : предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA

Бренд VERA YAKIMOVA

Модели бренда VERA YAKIMOVA
4 из 4

Бренд VERA YAKIMOVA

© Фото : предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA
1 из 4

Одежда бренда VERA YAKIMOVA

© Фото : предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA
2 из 4
Модели бренда VERA YAKIMOVA
© Фото : предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA
3 из 4

Одежда марки VERA YAKIMOVA

© Фото : предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA
4 из 4

Бренд VERA YAKIMOVA

© Фото : предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA

"Мы все-таки нашли аналог утеплителя, но он тоже достаточно дорогой, и цена привязана к курсу евро, — рассказывает создатель марки Вера Якимова. — Мы его покупали, когда доллар был 118 рублей, и часть шуб у нас сейчас — просто золотые. У поставщиков до сих пор свой внутренний курс, не зависящий от Центробанка".

Не сильно рассчитывают на отечественные материалы и основатели You. Есть только два-три текстильных производства в России и Белоруссии, с которыми они планируют начать сотрудничество, но это очень маленький объем.

"Найти замену импортным тканям и фурнитуре в России сейчас невозможно, — считают Алиса Миргородская и Мария Ван Малдерен. — Вероятно, нынешняя ситуация даст импульс развитию производства, но это в долгосрочной перспективе. А пока мы интенсивно работаем над оптимизацией прежних логистических цепочек".

Где шить

Предприятия, у которых производство в России, имеют неоспоримые преимущества: оплата труда — в рублях, логистическое плечо короче. Это позволяет сдерживать рост цен или поднимать их плавно. Однако очень многие, особенно крупные марки, отшивают одежду в других странах.
Так, основную часть коллекций Melon Fashion Group (ZARINA, befree, LOVE REPUBLIC, sela) создают за рубежом, преимущественно в Азии. Фабрики выполняют полный цикл производства, включая поиск и изготовление тканей и фурнитуры.
© Фото : Sela

Коллекция бренда sela

Коллекция бренда Sela
1 из 5

Коллекция бренда sela

© Фото : Sela
© Фото : Zarina

Бренда Zarina

Коллекция бренда Zarina
2 из 5

Бренда Zarina

© Фото : Zarina
© Фото : LOVE REPUBLIC

Коллекция бренда LOVE REPUBLIC

Коллекция бренда LOVE REPUBLIC
3 из 5

Коллекция бренда LOVE REPUBLIC

© Фото : LOVE REPUBLIC
© Фото : LOVE REPUBLIC

Коллекция бренда LOVE REPUBLIC

Коллекция бренда LOVE REPUBLIC
4 из 5

Коллекция бренда LOVE REPUBLIC

© Фото : LOVE REPUBLIC
© Фото : befree

Коллекция бренда befree

Коллекция бренда befree
5 из 5

Коллекция бренда befree

© Фото : befree
1 из 5

Коллекция бренда sela

© Фото : Sela
2 из 5

Бренда Zarina

© Фото : Zarina
3 из 5

Коллекция бренда LOVE REPUBLIC

© Фото : LOVE REPUBLIC
4 из 5

Коллекция бренда LOVE REPUBLIC

© Фото : LOVE REPUBLIC
5 из 5

Коллекция бренда befree

© Фото : befree

"Перенести производство в Россию проблематично, — объясняют в пресс-службе компании. — У нас нет такого разнообразия тканей и фурнитуры, как в Италии, Китае, Бангладеш, Турции. Нет производственных мощностей, чтобы делать миллионы единиц товара в год, не все могут повторить сложный крой".

В качестве альтернативных площадок Melon Fashion Group сейчас рассматривает Узбекистан, Турцию и Киргизию. Эти страны относительно близко, что дает возможность сократить сроки доставки и снизить риски, удерживая себестоимость.

А как же белорусский трикотаж?

В Белоруссии около двух тысяч предприятий легкой промышленности, имеющих крепкие связи с Россией. "Купалинка" — одно из крупнейших. В начале года объем производства и продаж у них увеличился, но в последний месяц финансовое положение ухудшилось.
© Фото : roshe style

Модели бренда roshe style

Модели бренда roshe style
1 из 4

Модели бренда roshe style

© Фото : roshe style
© Фото : Купальника

Модели бренда "Купалинка"

Модели бренда Купальника
2 из 4

Модели бренда "Купалинка"

© Фото : Купальника
© Фото : roshe style

Бренд "Купалинка"

Модели бренда Купальника
3 из 4

Бренд "Купалинка"

© Фото : roshe style
© Фото : roshe style

Бренд roshe style

Модели бренда roshe style
4 из 4

Бренд roshe style

© Фото : roshe style
1 из 4

Модели бренда roshe style

© Фото : roshe style
2 из 4

Модели бренда "Купалинка"

© Фото : Купальника
3 из 4

Бренд "Купалинка"

© Фото : roshe style
4 из 4

Бренд roshe style

© Фото : roshe style

"Стоимость основного сырья возросла более чем на 30 процентов, — говорит гендиректор предприятия Татьяна Ярота. — Соответственно, выросла себестоимость, что повлекло снижение покупательского спроса и значительное сокращение оптовых закупок".

Несмотря на это, отмечает она, в компании создают новые модели. Правда, теперь пытаются уходить от технологически сложных видов обработки изделий и замысловатых силуэтов — чтобы снизить затраты на пошив. Активнее сотрудничают с местными производителями тканей. Белорусские брюки, шорты и туники из оршанского льна уже оценили покупатели из России.
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КультураСанкции в отношении РоссииОдеждамодаWildberriesБелоруссияРоссияИвановоUniqloZaraТехнологииБрендыСтиль жизни
 
 
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