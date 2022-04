https://ria.ru/20220411/moda-1782307445.html

Что носить: готовы ли российские бренды заменить ушедшие с рынка марки

2022-04-11T08:00

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. С российского рынка ушли многие иностранные бренды одежды. Очереди накануне закрытия магазинов напоминали советские в период острого дефицита. Какие отечественные марки масс-маркета могут и готовы заменить хитовые твидовые жакеты от Zara и уютные худи от Uniqlo — в материале РИА Новости. Есть предложение, будет спросС начала марта многие российские производители одежды отметили рост спроса на свою продукцию. Чем ниже стоимость — тем этот показатель выше. Например, представители одной из самых демократичных по ценам марок, "Телодвижения", говорят о трехкратном увеличении заказов в прошлом месяце. Команда планирует открыть собственный магазин, сейчас работают только через интернет. "Конечно, нам нужно время — офлайн-продажи предъявляют новые требования. В частности, расширение ассортимента", — рассказывает гендиректор ООО "СКВТ" (бренд "Телодвижения") Татьяна Крылова. В Wildberries подтвердили, что интерес к отечественным брендам растет.Об увеличении заказов говорит и основатель бренда ROSHE Натали Роше. Особенно нравятся россиянкам ее костюмы-тройки, двусторонние купальники, пляжные туники и льняные комплекты.Основатели петербургской марки You уже задумались о расширении производства. Стоимость пиджаков и костюмов You — гораздо ниже, чем у более раскрученных российских марок (от десяти тысяч рублей). В этом же ценовом сегменте и ROSHE. Из чего шитьОдна из проблем наших производителей — где сейчас закупать качественные ткани. Теперь это дорого и за границей, и в России. После резкого скачка цен на пошивочные материалы в конце февраля стоимость на сырье не снижается, хоть рубль и укрепился. Многие предприятия купили ткани впрок и пока благодаря этому удерживают цены на прежнем уровне. Что дальше — неизвестно. Достойный аналог качественному импортному материалу стоит недешево, и найти его не всегда просто."Телодвижения" уже с декабря сотрудничает с фабрикой в Иваново. Представители марки уверяют, что местный футер по качеству лучше турецкого, который использует большинство отечественных производств.Бренд VERA YAKIMOVA славится своими экошубами. Основатель признается, что подобрать замену невесомому немецкому утеплителю было очень сложно. Материал удерживает тепло при морозах до минус 35, сохраняя пластичность и легкость вещи. Не сильно рассчитывают на отечественные материалы и основатели You. Есть только два-три текстильных производства в России и Белоруссии, с которыми они планируют начать сотрудничество, но это очень маленький объем.Где шить Предприятия, у которых производство в России, имеют неоспоримые преимущества: оплата труда — в рублях, логистическое плечо короче. Это позволяет сдерживать рост цен или поднимать их плавно. Однако очень многие, особенно крупные марки, отшивают одежду в других странах.Так, основную часть коллекций Melon Fashion Group (ZARINA, befree, LOVE REPUBLIC, sela) создают за рубежом, преимущественно в Азии. Фабрики выполняют полный цикл производства, включая поиск и изготовление тканей и фурнитуры.В качестве альтернативных площадок Melon Fashion Group сейчас рассматривает Узбекистан, Турцию и Киргизию. Эти страны относительно близко, что дает возможность сократить сроки доставки и снизить риски, удерживая себестоимость.А как же белорусский трикотаж? В Белоруссии около двух тысяч предприятий легкой промышленности, имеющих крепкие связи с Россией. "Купалинка" — одно из крупнейших. В начале года объем производства и продаж у них увеличился, но в последний месяц финансовое положение ухудшилось.Несмотря на это, отмечает она, в компании создают новые модели. Правда, теперь пытаются уходить от технологически сложных видов обработки изделий и замысловатых силуэтов — чтобы снизить затраты на пошив. Активнее сотрудничают с местными производителями тканей. Белорусские брюки, шорты и туники из оршанского льна уже оценили покупатели из России.

Алина Кравцова

