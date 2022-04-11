https://ria.ru/20220411/minoborony-1782986441.html

ВС России уничтожили две ротные группы украинской бригады и теробороны

ВС России уничтожили две ротные группы украинской бригады и теробороны - РИА Новости, 11.04.2022

ВС России уничтожили две ротные группы украинской бригады и теробороны

Вооруженные силы России 11 апреля уничтожили высокоточными ракетами наземного базирование командный пункт, три ротных опорных пункта и две ротные тактические... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:58

2022-04-11T19:58

2022-04-11T19:58

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Вооруженные силы России 11 апреля уничтожили высокоточными ракетами наземного базирование командный пункт, три ротных опорных пункта и две ротные тактические группы украинской 24-й механизированной бригады и бригады территориальной обороны, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня высокоточными ракетами наземного базирования в районах населенных пунктов Попасная, Новозвановка и Золотое Луганской области уничтожены командно-наблюдательный пункт батальона, три ротных опорных пункта, две ротные тактические группы украинской 24-й механизированной бригады и бригады территориальной обороны", - сказал Конашенков.По его словам, также уничтожены два места скопления личного состава, вооружения и военной техники. Всего в результате ударов уничтожены до 300 украинских боевиков, свыше 50 боевых бронированных машин и до 25 автомобилей различного назначения.

https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия