https://ria.ru/20220411/minoborony-1782985858.html

ВС России уничтожили украинскую "Точку-У" в Донецкой области

ВС России уничтожили украинскую "Точку-У" в Донецкой области - РИА Новости, 11.04.2022

ВС России уничтожили украинскую "Точку-У" в Донецкой области

Авиация РФ уничтожила пусковую установку украинского тактического ракетного комплекса "Точка-У" в Донецкой области, сообщил в понедельник журналистам... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:54

2022-04-11T19:54

2022-04-11T19:54

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донецкая область

украина

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Авиация РФ уничтожила пусковую установку украинского тактического ракетного комплекса "Точка-У" в Донецкой области, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Селидово Донецкой области уничтожены: украинская пусковая установка тактических ракет "Точка-У", две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии, два замаскированных скопления вооружении и военной техники и до 40 человек украинских националистов", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html

донецкая область

украина

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2022

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, донецкая область, украина