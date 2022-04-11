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ВС России уничтожили украинскую "Точку-У" в Донецкой области
ВС России уничтожили украинскую "Точку-У" в Донецкой области - РИА Новости, 11.04.2022
ВС России уничтожили украинскую "Точку-У" в Донецкой области
Авиация РФ уничтожила пусковую установку украинского тактического ракетного комплекса "Точка-У" в Донецкой области, сообщил в понедельник журналистам... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:54
2022-04-11T19:54
2022-04-11T19:54
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Авиация РФ уничтожила пусковую установку украинского тактического ракетного комплекса "Точка-У" в Донецкой области, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Селидово Донецкой области уничтожены: украинская пусковая установка тактических ракет "Точка-У", две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии, два замаскированных скопления вооружении и военной техники и до 40 человек украинских националистов", - сказал генерал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая область, украина
ВС России уничтожили украинскую "Точку-У" в Донецкой области
ВС России уничтожили пусковую установку украинской "Точки-У" в Донецкой области