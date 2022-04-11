https://ria.ru/20220411/medved-1782826541.html

Следователи расследуют гибель жителя Курил от лап медведя

Следователи расследуют гибель жителя Курил от лап медведя - РИА Новости, 11.04.2022

Следователи расследуют гибель жителя Курил от лап медведя

Следователи проводят проверку по факту гибели жителя курильского острова Итуруп после нападения медведя, сообщает управление СК РФ по Сахалинской области. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T02:23

2022-04-11T02:23

2022-04-11T02:29

происшествия

россия

сахалинская область

южно-сахалинск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 апр — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели жителя курильского острова Итуруп после нападения медведя, сообщает управление СК РФ по Сахалинской области.Тело мужчины со следами нападения медведя утром 10 апреля обнаружили островные волонтеры, а позже сотрудники Курильского лесничества отстрелили хищника, находившегося рядом с погибшим человеком."Курильским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту сообщения о смерти местного 35-летнего жителя организовано проведение доследственной проверки", — говорится в пресс-релизе ведомства.На место происшествия выехал следователь Курильского межрайонного следственного отдела. По предварительным данным, мужчина стал жертвой нападения дикого животного. Проводится проверка, устанавливаются причина и обстоятельства его смерти.

https://ria.ru/20211130/medved-1761377177.html

россия

сахалинская область

южно-сахалинск

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происшествия, россия, сахалинская область, южно-сахалинск