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Следователи расследуют гибель жителя Курил от лап медведя - РИА Новости, 11.04.2022
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Следователи расследуют гибель жителя Курил от лап медведя
Следователи расследуют гибель жителя Курил от лап медведя - РИА Новости, 11.04.2022
Следователи расследуют гибель жителя Курил от лап медведя
Следователи проводят проверку по факту гибели жителя курильского острова Итуруп после нападения медведя, сообщает управление СК РФ по Сахалинской области. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T02:23
2022-04-11T02:29
происшествия
россия
сахалинская область
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 апр — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели жителя курильского острова Итуруп после нападения медведя, сообщает управление СК РФ по Сахалинской области.Тело мужчины со следами нападения медведя утром 10 апреля обнаружили островные волонтеры, а позже сотрудники Курильского лесничества отстрелили хищника, находившегося рядом с погибшим человеком."Курильским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту сообщения о смерти местного 35-летнего жителя организовано проведение доследственной проверки", — говорится в пресс-релизе ведомства.На место происшествия выехал следователь Курильского межрайонного следственного отдела. По предварительным данным, мужчина стал жертвой нападения дикого животного. Проводится проверка, устанавливаются причина и обстоятельства его смерти.
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россия
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происшествия, россия, сахалинская область, южно-сахалинск
02:23 11.04.2022 (обновлено: 02:29 11.04.2022)
 
Следователи расследуют гибель жителя Курил от лап медведя

Следователи расследуют гибель жителя курильского острова Итуруп после нападения медведя

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 апр — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели жителя курильского острова Итуруп после нападения медведя, сообщает управление СК РФ по Сахалинской области.
Тело мужчины со следами нападения медведя утром 10 апреля обнаружили островные волонтеры, а позже сотрудники Курильского лесничества отстрелили хищника, находившегося рядом с погибшим человеком.
"Курильским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту сообщения о смерти местного 35-летнего жителя организовано проведение доследственной проверки", — говорится в пресс-релизе ведомства.
На место происшествия выехал следователь Курильского межрайонного следственного отдела. По предварительным данным, мужчина стал жертвой нападения дикого животного. Проводится проверка, устанавливаются причина и обстоятельства его смерти.
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