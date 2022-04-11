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Росздравнадзор: зарубежные изготовители медизделий готовы работать в России - РИА Новости, 11.04.2022
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Росздравнадзор: зарубежные изготовители медизделий готовы работать в России
Росздравнадзор: зарубежные изготовители медизделий готовы работать в России - РИА Новости, 11.04.2022
Росздравнадзор: зарубежные изготовители медизделий готовы работать в России
Зарубежные производители медицинских изделий подтверждают свою готовность продолжать работать на российском рынке, сообщается на сайте Росздравнадзора. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:02
2022-04-11T16:02
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
алла самойлова
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Зарубежные производители медицинских изделий подтверждают свою готовность продолжать работать на российском рынке, сообщается на сайте Росздравнадзора.В ведомстве под председательством руководителя службы Аллы Самойловой прошло онлайн-совещание с зарубежными производителями медицинских изделий."После обсуждения актуальных вопросов и предложений зарубежные производители медицинских изделий подтвердили свою готовность и дальше продолжать работать на российском рынке",- говорится в сообщении.На мероприятии присутствовали более 60 участников, обсуждались пути дальнейшего взаимодействия, уточнили в Росздравнадзоре.
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), алла самойлова, здоровье - общество, россия
16:02 11.04.2022
 
Росздравнадзор: зарубежные изготовители медизделий готовы работать в России

Росздравнадзор заявил, что зарубежные производители медизделий готовы работать в России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Зарубежные производители медицинских изделий подтверждают свою готовность продолжать работать на российском рынке, сообщается на сайте Росздравнадзора.
В ведомстве под председательством руководителя службы Аллы Самойловой прошло онлайн-совещание с зарубежными производителями медицинских изделий.
"После обсуждения актуальных вопросов и предложений зарубежные производители медицинских изделий подтвердили свою готовность и дальше продолжать работать на российском рынке",- говорится в сообщении.
На мероприятии присутствовали более 60 участников, обсуждались пути дальнейшего взаимодействия, уточнили в Росздравнадзоре.
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 13:27
Мишустин предупредил о риске возникновения сложностей с доставкой лекарств
 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Алла СамойловаЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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