https://ria.ru/20220411/medizdeliya-1782931725.html
Росздравнадзор: зарубежные изготовители медизделий готовы работать в России
Росздравнадзор: зарубежные изготовители медизделий готовы работать в России - РИА Новости, 11.04.2022
Росздравнадзор: зарубежные изготовители медизделий готовы работать в России
Зарубежные производители медицинских изделий подтверждают свою готовность продолжать работать на российском рынке, сообщается на сайте Росздравнадзора. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:02
2022-04-11T16:02
2022-04-11T16:02
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
алла самойлова
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Зарубежные производители медицинских изделий подтверждают свою готовность продолжать работать на российском рынке, сообщается на сайте Росздравнадзора.В ведомстве под председательством руководителя службы Аллы Самойловой прошло онлайн-совещание с зарубежными производителями медицинских изделий."После обсуждения актуальных вопросов и предложений зарубежные производители медицинских изделий подтвердили свою готовность и дальше продолжать работать на российском рынке",- говорится в сообщении.На мероприятии присутствовали более 60 участников, обсуждались пути дальнейшего взаимодействия, уточнили в Росздравнадзоре.
https://ria.ru/20220411/lekarstv-1782898479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), алла самойлова, здоровье - общество, россия
Росздравнадзор: зарубежные изготовители медизделий готовы работать в России
Росздравнадзор заявил, что зарубежные производители медизделий готовы работать в России