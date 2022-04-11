https://ria.ru/20220411/medizdeliya-1782931725.html

Росздравнадзор: зарубежные изготовители медизделий готовы работать в России

Росздравнадзор: зарубежные изготовители медизделий готовы работать в России - РИА Новости, 11.04.2022

Росздравнадзор: зарубежные изготовители медизделий готовы работать в России

Зарубежные производители медицинских изделий подтверждают свою готовность продолжать работать на российском рынке, сообщается на сайте Росздравнадзора. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:02

2022-04-11T16:02

2022-04-11T16:02

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

алла самойлова

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Зарубежные производители медицинских изделий подтверждают свою готовность продолжать работать на российском рынке, сообщается на сайте Росздравнадзора.В ведомстве под председательством руководителя службы Аллы Самойловой прошло онлайн-совещание с зарубежными производителями медицинских изделий."После обсуждения актуальных вопросов и предложений зарубежные производители медицинских изделий подтвердили свою готовность и дальше продолжать работать на российском рынке",- говорится в сообщении.На мероприятии присутствовали более 60 участников, обсуждались пути дальнейшего взаимодействия, уточнили в Росздравнадзоре.

https://ria.ru/20220411/lekarstv-1782898479.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), алла самойлова, здоровье - общество, россия