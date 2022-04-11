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Одиночные снайперы ведут огонь по мирным жителям Мариуполя, заявил Басурин - РИА Новости, 11.04.2022
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Одиночные снайперы ведут огонь по мирным жителям Мариуполя, заявил Басурин
Одиночные снайперы ведут огонь по мирным жителям Мариуполя, заявил Басурин - РИА Новости, 11.04.2022
Одиночные снайперы ведут огонь по мирным жителям Мариуполя, заявил Басурин
Одиночные снайперы и разрозненные группы украинских боевиков ведут огонь по мирным жителям Мариуполя, заявил журналистам официальный представитель Народной... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:36
2022-04-11T17:36
в мире
мариуполь
эдуард басурин
владимир путин
россия
украина
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Одиночные снайперы и разрозненные группы украинских боевиков ведут огонь по мирным жителям Мариуполя, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Остались одиночные очаги в виде снайперов или военных, которые прячутся по подвалам в многоэтажных домах и периодически стреляют по гражданскому населению", - сказал Басурин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/mariupol-1782953281.html
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украина
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в мире, мариуполь, эдуард басурин, владимир путин, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
17:36 11.04.2022
 
Одиночные снайперы ведут огонь по мирным жителям Мариуполя, заявил Басурин

Басурин: одиночные снайперы и группы боевиков ведут огонь по мирным жителям Мариуполя

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель Левобережного района Мариуполя в разрушенном доме
Житель Левобережного района Мариуполя в разрушенном доме - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Житель Левобережного района Мариуполя в разрушенном доме
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Одиночные снайперы и разрозненные группы украинских боевиков ведут огонь по мирным жителям Мариуполя, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Остались одиночные очаги в виде снайперов или военных, которые прячутся по подвалам в многоэтажных домах и периодически стреляют по гражданскому населению", - сказал Басурин.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреМариупольЭдуард БасуринВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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